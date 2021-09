Intel Core i9-12900 dużo szybszy niż Core i9-11900K. Ale na pewno?

Procesor Intel Core i9-12900 (bez K) pojawił się w bazie UserBenchmark. Wygląda na to, że jest on dużo wydajniejszy od modelu i9-11900K. Ale czy na pewno?

Wielkimi krokami zbliża się premiera 12. generacji procesorów Intela o nazwie Alder Lake. Nic dziwnego, że w ostatnich dniach jesteśmy wręcz zalewani kolejnymi testami i benchmarkami od osób, które miały okazję już układy sprawdzić. Tym razem w bazie UserBenchmark pojawił się procesor Intel Core i9-12900 (bez K). Jego wyniki pokazują, że Niebieskim udało się osiągnąć duży wzrost wydajność z generacji na generację. Tylko czy na pewno to zasługa samego procesora?

Zobacz: Chiny wstrzymują produkcję komponentów. Oberwą Apple, NVIDIA i Intel

Intel Core i9-12900 przetestowany

Z wpisu w basie UserBanchmark wynika, że Intel Core i9-12900 ma 16 rdzeni i obsługuje 24 wątki. Bazowe taktowanie wynosi 2,4 GHz, a w Boost rośnie do 4,25 GHz. Do tego dochodzi 30 MB pamięci cache L3 oraz TDP na poziomie 65 W. Procesor, w zestawie z płytą główną Asus ROG Maximus Z690 Extreme i pamięciami DDR5-4800, uzyskał 214 punktów w teście jednordzeniowym oraz 2510 punktów w teście wielordzeniowym.

Dla porównania w tych samych testach Intel Core i9-11900K uzyskuje odpowiednio 190 oraz 1852 punkty. Mówimy więc o 13- i 36-procentowym wzroście wydajności z generacji na generację. Nie sposób jednak nie zauważyć, że częściowo wzrost mocy obliczeniowej wynika z wykorzystania z szybszych pamięci DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Nie wiadomo w jakim stopniu to zasługa nowej architektury procesorów, a w jakim właśnie RAM-ów. Na szczęście będziemy mieli okazję się o tym przekonać, bo do sprzedaży trafią płyty główne z obsługą zarówno pamięci DDR5, jak i DDR4. Na tych drugich bezpośrednio porównamy wydajność z 11. generacją procesorów. Jeśli wierzyć ostatnim plotkom, to premiera CPU zaplanowana jest na 4 listopada.

Zobacz: Intel Core i9-12900K znowu miażdży Ryzena, ale czy to dziwi?

Zobacz: MSI potwierdza datę premiery procesorów Intel Alder Lake

