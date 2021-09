Intel Core i9-12900K znowu miażdży Ryzena, ale czy to dziwi?

Procesor Intel Core i9-12900K został przetestowany w kolejnym benchmarku. Ponownie wypada on dużo lepiej od konkurencyjnego AMD Ryzen 9 5950X. Ale czy to naprawdę zaskakuje?

Procesor Intel Core i9-12900K, czyli flagowa konstrukcja 12. generacji układów Intela, został przetestowany w kolejnym benchmarku. Tym razem poznaliśmy jego wynik w programie CPU-Z, a konkretnie w teście jednowątkowym. Po raz kolejny przedstawiciel serii Alder Lake okazał się dużo wydajniejszy od Ryzena 9 5950X. Tylko czy to naprawdę coś zaskakującego?

Intel Core i9-12900K - jaką ma wydajność?

Intel Core i9-12900K w teście jednowątkowym programu CPU-Z uzyskał wynik 825 punktów. Dla porównania w tym samym bechnmarku AMD Ryzen 9 5950X zdobywał około 648 punktów, co oznacza, że Alder Lake jest od niego aż o 27 procent wydajniejszy. Jednocześnie Core i9-11900K może pochwalić się wynikiem mniej więcej 682 punktów. Przekłada się to na 20-procentowy wzrost wydajności z generacji na generację.

Co to oznacza w praktyce? Tak, nowe procesory Intela będą prawdopodobnie szybsze od aktualnie dostępnych w sprzedaży Ryzenów. Czy to dziwi? W żadnym stopniu. Trzeba pamiętać, że Core i9-12900K na 99,99 procent był testowany w zestawie z dużo szybszymi pamięciami DDR5, które dają mu ogromną przewagę w tego typu testach. Poza tym nie tak dawno pojawiły się też wyniki w programie SiSoftware, w których różnice między nowymi procesorami Intela oraz Ryzenami z serii 5000 są praktycznie żadne. Dlatego z ostatecznymi ocenami lepiej poczekać do premiery procesorów i niezależnych, wyczerpujących testów.

Źródło zdjęć: Intel, Bilibili

Źródło tekstu: VideoCardz