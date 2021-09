Karty graficzne Intel Arc Alchemist - trzy modele, ale tylko dwa GPU

Z plotek wynika, że karty graficzne Intel Arc Alchemist to modele z niskiej i średniej półki wydajnościowej. Tyczy się to zarówno konstrukcji desktopowych, jak i mobilnych.

Intel zapowiedział, że karty graficzne Arc Alchemist zadebiutują na początku przyszłego roku. Prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się prezentacji na lub w okolicach targów CES w Las Vegas, czyli w pierwszych dniach stycznia. Najnowsze pogłoski, chociaż w dużej mierze pokrywają się z wcześniejszymi, dają nam pewne spojrzenie na to, co dokładnie szykują Niebiescy. W przypadku modeli desktopowych, które najbardziej interesują graczy, powinniśmy spodziewać się przynajmniej trzech różnych modeli, ale opartych na dwóch rdzeniach GPU.

Intel Arc Alchemist — specyfikacja kart graficznych

Najmocniejszą grafiką w ofercie Intela ma być układ oparty na 512 jednostkach EU. Z najnowszych plotek wynika, że karta będzie wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 16 lub 18 Gbps. Sam rdzeń ma mieć rozmiar 396 mm2, czyli porównywalny do NVIDIA GA104 (392 mm2). Zasilanie to z kolei połączenie 8- i 6-pinowej wtyczki, a TDP na oscylować w granicach 225 W. Zagadką cały czas pozostaje wydajność. Jedne źródła mówiąc o możliwościach między RTX 3070 i RTX 3070 Ti, a inne wspominają o wynikach trochę lepszych od RTX 3060 Ti.

Oprócz tego Intel ma szykować również model z 384 jednostkami EU. Będzie on oparty na tym samym, ale okrojonym rdzeniu z 512 EU. Karta ma mieć 8 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie. Podobno do partnerów trafił również model z 448 jednostkami EU, ale jak na razie żadne inne źródło tego nie potwierdziło. Ostatnia niemal pewna karta ma 128 EU, 8 GB pamięci GDDR6, TDP na poziomie 75 W i wydajność porównywalna z GeForce GTX 1650. Mowa zatem o bardzo budżetowym modelu, który nie będzie skierowany do najbardziej wymagających użytkowników.

Intel Arc — nazewnictwo nowych kart

Przy okazji pojawiły się też ciekawe informacje na temat nazewnictwa nowych kart Intela. Już wcześniej Niebiescy zdradzili, że kolejne generacje otrzymają nazwy Alchemist, Battlemage, Celestial oraz Druid. Niewiele mówi nam to jednak na temat oznaczeń konkretnych modeli. Najnowsze plotki rzucają na tę kwestię trochę światła. Prawdopodobnie karty graficzne Intela będą oznaczone jako Intel Arc aXXX (Alchemist), bXXX (Battlemage), cXXX (Celestial) oraz dXXX (Druid). Według plotek pierwsza generacja to mogą być modele Intel Arc a300, a500 oraz a700 lub a130, a150 i a170. Co ważne, Arc w Intel Arc, nie powinniśmy pisać samymi wielkimi literami. Pamiętajcie jednak, że to tylko niepotwierdzone pogłoski, więc należy je traktować z odpowiednim dystansem.

