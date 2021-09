Asus, Gigabyte i MSI tworzą własne karty Intel Arc Alchemist

Według źródeł pochodzących z Chin trzej partnerzy Intela — Asus, Gigabyte oraz MSI — pracują już nad dedykowanymi kartami graficznymi Intel Arc z serii Alchemist.

Nie jest żadną tajemnicą, że już tylko miesiące dzielą nas od premiery dedykowanych kart graficznych Intel Arc. Pierwsza ich generacja otrzymała kodową nazwę Alchemist i trafi na sklepowe półki na początku 2022 roku. Do tej pory nie mieliśmy pewności czy Niebiescy stworzą tylko modele referencyjne na wzór NVIDIA Founders Edition, tylko niereferencyjne, które powierzą swoim partnerom, czy może jedne i drugie. Nadal tego nie wiemy, ale według plotek trzy firmy — Asus, MSI i Gigabyte, pracują nad własnymi konstrukcjami Intel Arc Alchemist.

Karty graficzne Intel Arc Alchemist

Źródło tych informacji pochodzi z Chin. Tamtejsze media utrzymują, że Asus, Gigabyte i MSI już pracują nad kartami graficznymi z serii Intel Arc Alchemist. Nie wiemy jednak, czy będą to modele w pełni autorskie, czy może partnerzy pomagają Niebieskim w stworzeniu modeli referencyjnych. W mojej ocenie na 99% chodzi o karty niereferencyjne, ale nie możemy mieć co do tego całkowitej pewności.

Według zapowiedzi Intela karty graficzne Arc Alchemist trafią do sprzedaży na początku 2022 roku. W tym okresie często miejscem tego typu zapowiedzi są targi CES w Las Vegas. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tym przypadku było tak samo. Czy Intel jednocześnie zaoferuje modele referencyjne, niczym NVIDIA w przypadku serii Founders Edition? Tego jeszcze nie wiemy. W niedawnym wywiadzie Raja Koduri przyznał, że jest to rozważane, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Otwartym pozostaje też pytanie, co z dostępnością nowych GPU. Intel prawdopodobnie nie będzie tu wyjątkiem i może mieć podobne problemy, co AMD i NVIDIA.

Zobacz: Pogłębia się kryzys na rynku chipów, a będzie jeszcze gorzej

Zobacz: Może i karty graficzne drożeją, ale coś innego będzie tańsze



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz