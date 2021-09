DLC do procesora - zapłacimy za odblokowanie możliwości CPU?

Intel pracuje nad nowym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na programowe odblokowanie funkcji procesora, które sprzętowo są już w nim obecne. Czy to oznacza DLC do CPU?

Wygląda na to, że Intel szykuje nową funkcję dla swoich CPU, która pozwalałaby na odblokowywanie funkcji procesora za pomocą prostej aktualizacji oprogramowania. Mowa o instrukcjach czy rozwiązaniach, które sprzętowo są obecne w samym układzie, ale z jakiegoś powodu zostały przez Intela zablokowane. Mechanizm otrzymał nazwę Intel Software Defined Silicon (SDSi) i na ten moment nie wiadomo, co konkretnie mógłby odblokowywać.

DLC do procesora? To możliwe

Brzmi jak DLC do procesorów? No bo trochę tak jest. Intel tworzy procesor, ale blokuje niektóre jego funkcje. Te następnie można odblokować za pomocą aktualizacji, która — jak się domyślam — nie będzie darmowa. Może to być sposób Niebieskich na tańsze sprzedawanie procesorów z funkcjami, które dla niektórych użytkowników nie są w ogóle potrzebne. Inni, którzy chcieliby z nich korzystać, mogliby zapłacić więcej za ich odblokowanie.

Na szczęście mechanizm prawdopodobnie nie dotknie zwykłych użytkowników komputerów, w tym graczy. Z dotychczasowych informacji wynika, że Intel Software Defined Silicon (SDSi) ma być ograniczone do procesorów z serii Xeon oraz systemów opartych na jądrze Linuxa. Niewykluczone jednak, że w przyszłości Intel zdecyduje się na szersze wykorzystaniem mechanizmu, ale to już czyste spekulacje. Powyższe informacje o jedynie plotki oparte na patchu wydany przez Intela, więc należy je traktować z pewnym dystansem.

