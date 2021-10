Intel deklasuje konkurencję. Gracze mają na coś czekać

Procesor Intel Core i9-12900K został po raz kolejny przetestowany, tym razem w kilku grach i 3DMarku. Pod względem wydajności deklasuje konkurencję.

Już tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery nowych procesorów Intel Alder Lake. Te wprowadzą dużo nowości, z czego najważniejsze to między innymi obsługa pamięci DDR5 oraz standardu PCIe 5.0. Od jakiegoś czasu w sieci pojawia się coraz więcej testów, które pokazują wydajność nowych układów. Tym razem najmocniejszy z nich, czyli Core i9-12900K, został przetestowany w kilku grach oraz programie 3DMark. Alder Lake deklasuje konkurencję?

Intel Core i9-12900K - wydajność w grach i 3DMark

Procesor Intel Core i9-12900K został przetestowany między innymi w programie 3DMark, a konkretnie w teście Time Spy. W nim procesor uzyskał wynik aż 17915 punktów. Dla porównania Core i9-11900K oraz Ryzen 9 5950X uzyskują w tym samym teście około 14000 punktów, więc różnica jest ogromna. Uwagę może zwracać niski wynik ogólny, ale procesor był testowany w zestawie z kartą graficzną Radeon RX 6600, która jest ze średniej półki i nadaj się co najwyżej do grania w 1080p.

Jednocześnie procesor został przetestowany w kilku grach. W Forza Horizon 4 w rozdzielczości 1080p i na Windowsie 11 uzyskał on 193 klatki na sekundę. W identycznych ustawieniach, ale na Windowsie 10 (z powodu problemów jedenastki z układami AMD) Ryzen 9 5950X pozwala na wyświetlanie średnio 189 klatek na sekundę. Różnica nie jest duża, ale może wynikać ze słabszej karty graficznej, która okazała się w tym przypadku wąskim gardłem. Z kolei w Rainbow Six Siegie wyszło 252 klatek, a w Shadow of the Tomb Raider 112 klatek na sekundę. Tutaj nie mamy jednak żadnego porównania.

fot. wccftech

Nie da się ukryć, że duża różnica wydajności w benchmarkach wynika w dużej mierze właśnie z szybszych pamięci DDR5. Nie zmienia to faktu, że w takiej konfiguracji procesory Intel Alder Lake powinny być dużo wydajniejsze od aktualnie dostępnych Ryzenów oraz swoich poprzedników 11. generacji. Na pewno gracze mają na co czekać, chociaż warto wstrzymać się z ostatecznymi osądami do oficjalnych testów.

Źródło zdjęć: Florenz Mendoza (Pexels)

Źródło tekstu: wccftech