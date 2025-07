USA mają za mało prądu. Elon Musk kupił więc własną elektrownię

Elon Musk po raz kolejny przesuwa granice tego, co możliwe w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jego firma xAI przygotowuje się do uruchomienia kolejnego ogromnego centrum danych, które ma pomieścić aż milion akceleratorów AI. Tak potężna infrastruktura będzie wymagać olbrzymiej ilości energii - do tego stopnia, że Musk miał już zakupić elektrownię za granicą z zamiarem przetransportowania jej do Stanów Zjednoczonych.