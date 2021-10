AMD uśmiecha się do górników. Powstała karta do kopania kryptowalut?

AMD BC-160 to nietypowa karta graficzna, która powstała z myślą o górnikach. Służy do kopania kryptowalut, o ile jest w ogóle prawdziwa.

Serwis VideoCardz dotarł do informacji na temat ciekawej karty graficznej, oznaczonej jako AMD BC-160. Ta, o ile nie jest to sprytne kłamstwo, ma służyć do kopania kryptowalut i być konkurencją dla modeli z serii NVIDIA CMP. Taka informacja zaskakuje, biorąc pod uwagę, jak słaba się dostępność najnowszych Radeonów.

AMD BC-160 - karta dla górników?

Nowa karta jest rzekomo oparta na układzie Navi 12, co przekłada się na 2304 procesory strumieniowe. Do tego oferuje 8 GB pamięci HBM2, chociaż tutaj wątpliwości może budzić informacja o prędkości zaledwie 4 Gbps. Albo to błąd producenta, albo tego, kto przygotował to zgrabne oszustwo. Co prawda pojawiały się informacje na temat pamięci HBM2e o takiej specyfikacji, ale trudno uwierzyć, że zadebiutowałyby one akurat w takiej karcie.

AMD BC-160 ma dwa 8-pinowe złącza zasilania oraz TDP na poziomie 150 W. Jeśli chodzi o wydajność, to ma oferować około 69,5 Mh/s, co należy uznać za dobry wynik z perspektywy górników. Oczywiście ze świecą szukać portów wideo, bo to nie są potrzebne.

Karta podobno została wyprodukowana przez chiński oddział XFX. W praktyce, co widać na załączonych zdjęciach, każdy z egzemplarzy ma wydajność około 72 Mh/s. Istnienia karty nie udało się w żaden sposób potwierdzić, więc powyższe informacje warto traktować z dużym przymrużeniem oka.

