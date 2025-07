Arctic prezentuje wentylatory premium. Jest tanio i wydajnie

Arctic to niemiecki producent sprzętu komputerowego obecny na rynku od 2001 roku. Kiedyś kojarzony głównie z autorskimi układami chłodzenia dla kart graficznych, a obecnie coolerami CPU, zestawami AiO, pastami oraz wentylatorami. Wszystkie z nich łączy wysoka wydajność, cicha praca i przystępne ceny. A tak się składa, że do ich portfolio trafiła nowa pozycja.

Na start mowa o promocyjnej cenie około 35 złotych

Niemcy wypuszczają do sprzedaży swoje wentylatory klasy premium, czyli serie Arctic P12 Pro i P14 Pro . Te same, które podziwiać mogliśmy już na gotowych zestawach chłodzenia cieczą w postaci rodziny Liquid Freezer III Pro . Mowa zarówno o wersjach z i bez podświetlenia ARGB LED.