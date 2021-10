Windows 11 - pierwsza aktualizacja pogarsza wydajność procesorów AMD

Windows 11 doczekał się pierwszej aktualizacji. Szkoda, że pogarsza ona sytuację osób z procesorami AMD. Na szczęście za chwilę problem zniknie.

Windows 11 od początku ma problemy z procesorami AMD. Na nowym systemie nie tylko nie działa mechanizm Preffered Core, który dobiera rdzenie układu w zależności od zadania, ale też większe są opóźnienia w komunikacji z pamięcią cache trzeciego poziomu (L3). Microsoft i AMD już pracują nad rozwiązaniem, ale na razie najnowsza aktualizacja Windowsa 11 tylko sprawę pogarsza.

Windows 11 nie lubi procesorów AMD

Normalnie opóźnienie pamięci cache L3 w procesorze AMD Ryzen 7 2700X wynosi około 10 ns. Po zainstalowaniu Windowsa 11 zwiększa się jednak do 17 ns, co znacząco wpływa na wydajność, przede wszystkim w grach. Jednak wydana wczoraj aktualizacja sprawia, że opóźnienie rośnie jeszcze bardziej, do prawie 32 ns. Nie trzeba chyba przekonywać, że negatywnie wpływa to na moc obliczeniową układu.

Na szczęście to sytuacja jedynie przejściowa, bowiem AMD już oficjalnie zapowiedziało poprawki, które usuną oba problemy. Łatka naprawiająca funkcję AMD Prefferred Core w formie nowych sterowników zostanie wydana 21 października, czyli mniej więcej za tydzień. Jeszcze wcześniej, bo 19 października, w usłudze Windows Update pojawi się aktualizacja usuwająca problem z opóźnieniami pamięci cache L3.

Jeśli chodzi o samą aktualizację Windowsa 11, to naprawia ona problem z protokołem UDP, przez który dochodziło do utraty pakietów. Nic wielkiego, ale cieszy fakt, że Microsoft szybko wziął się za łatanie nowego systemu.

