Optimus z problemami. Nie będzie humanoidalnych robotów

Mowa o dużych problemach jak np. przegrzewanie się silników

Jeszcze w styczniu Elon Musk zapowiadał, że do końca roku Tesla zbuduje około 10 000 robotów. Choć przyznał wtedy, że osiągnięcie tej liczby może być wyzwaniem to był również przekonany, iż uda się stworzyć kilka tysięcy jednostek, które "od razu będą wykonywać użyteczne zadania". Jednak już w kwietniu pojawiły się informacje o opóźnieniach spowodowanych problemem z pozyskaniem odpowiednich magnesów.

Wówczas miliarder tłumaczył, że przyczyną są negocjacje z Chinami dotyczące uzyskania licencji na wykorzystanie metali ziem rzadkich. Pekin domagał się gwarancji, że materiały te nie trafią do zastosowań wojskowych. Chociaż Chiny ostatnio złagodziły ograniczenia eksportowe w zamian za otwarcie się Zachodu na sprzedaż oprogramowania do projektowania układów scalonych, to nie wiadomo czy problem z dostępem do magnesów został ostatecznie rozwiązany.