RTX 3080 dla każdego! NVIDIA GeForce NOW podbija stawkę

NVIDIA zapowiedziała niesamowitą zmianę w usłudze GeForce NOW. Każdy będzie mógł uzyskać dostęp do gier w jakości odpowiadającej GeFroce RTX 3080, bez względu na to, czy gra na ultrabooku, leciwym PC czy telefonie. Koniec z utrudnionym dostępem do wspaniałej jakości wizualnej!

To możliwe dzięki najpotężniejszym superkomputerom do grania, jakie powstały na naszej planecie: GeForce NOW SuperPOD. Każda z jednostek składa się z ponad tysiąca GPU, dostarczających ponad 39 petaflopów mocy obliczeniowej na potrzeby obrazu. Każdy z podłączonych graczy dostanie do dyspozycji 35 teraflopów – to trzykrotnie więcej niż Xbox Series X, siedmiokrotnie więcej niż desktop z popularnym układem GTX 1060, 13 razy więcej niż MacBook Air z czipem Apple M1 i aż 70 razy więcej niż oferuje przeciętny ultrabook z grafiką Intel UHD 620.

Potężna moc obliczeniowa to jedno, ale w graniu liczą się też opóźnienia. Tu również GFN może pochwalić się niesamowitym wynikiem. W trybie GFN 2080 i w 60 klatkach na sekundę można grać w chmurze z opóźnieniami rzędu 81 ms. Nowy tryb 3080 w 120 klatkach na sekundę oferuje opóźnienia na poziomie zaledwie 56 ms. To oznacza, że chmura Nvidii pobiła Xboxa Series X (93 ms), nie wspominając już o popularnych modelach laptopów.

Tak, 120 klatek na sekundę nie pojawiło się przypadkowo. GeForce NOW RTX 3080 pozwoli nam streamować gry 120 kl./s w rozdzielczości do 1440p na PC, Androidzie i Macach. Myślę, że w końcu warto będzie kupić gamingowy monitor. Szczęśliwi posiadacze urządzeń Nvidia Shield będą zaś mogli cieszyć się graniem w 4K. NVIDIA stosuje tu technikę Adaptive Sync do zapewnienia płynnego obrazu i redukcji opóźnień.

Wraz z wysoką jakością grania wprowadzony zostanie nowy abonament. Wciąż można zagrać za darmo z przerwą co godzinę, bez zmian zostaje abonament podstawowy za 49,90 zł miesięcznie. Dostęp do najwyższej wydajności będzie zaś kosztował 490 zł za całe 6 miesięcy. Abonenci mogą też liczyć na 8-godzinne sesje grania bez przerwy i najniższe opóźnienia w ofercie GeForce NOW.

Członkowie GeForce NOW Priority mogą zamówić już abonament RTX 3080 w przedsprzedaży. W USA nowy abonament będzie dostępny w listopadzie, w Europie w grudniu.

GeForce NOW daje nam dostęp do ponad 1100 gier i co czwartek pojawiają się kolejne. Z obecnych i nadchodzących nowości warto wymienić Far Cry 6, New World, Marvel’s Guardian of the Galaxy, Dying Light 2 i NARAKA: BLADEPOINT – oczywiście wszystkie z RTX ON. Od niedawna możemy zagrać też w klasyki Electronic Arts, w tym serię Battlefield, Mirror’s Edge, Unravel i oczywiscie Dragon Age.

