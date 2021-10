Trzęsienie ziemi w kluczowych fabrykach na Tajwanie. Będą podwyżki

W fabrykach Microna na Tajwanie doszło do trzęsienia ziemi, które wpłynęło na produkcję pamięci DRAM. To może oznaczać niedobory i idące za tym podwyżki.

W niedzielę w okolicach miasta Taoyuan na Tajwanie, gdzie mieści się fabryka Microna o nazwie Fab 11, doszło do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie aż 6,5 w skali Richtera. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie obyło się jednak bez złych informacji, bowiem trzęsienie wpłynęło na produkcję pamięci DRAM, co w dłużej perspektywie może negatywnie wpłynąć na dostępność, a tym samym również ich ceny. Fab 11 w zeszłym roku produkowało średnio 125 tys. wafli krzemowych na miesiąc, co odpowiada aż za 9% światowej produkcji pamięci DRAM.

Trzęsienie ziemi w fabrykach Microna

Niedzielne trzęsienie ziemi, chociaż było największe, to było jedynie zapowiedzią dalszych problemów. We wtorek (26 października) doszło do kolejnych dwóch wstrząsów, tym razem o magnitudzie 4,2 oraz 3,9 w skali Richtera. Na razie firma szacuje dokładne starty. Jeśli procedury zadziałały, to w momencie trzęsienia ziemi wszystkie maszyny powinny zostać automatycznie zatrzymane. Ich ponowne uruchomienie zajmuje jednak sporo czasu, co przekłada się na produkcję. Sprawę komplikuje fakt, że 2 dni później doszło do kolejnych trzęsień, więc ponownego zatrzymania przynajmniej częściowo wznowionej produkcji.

Na ten moment trudno oszacować, jak duży będzie to miało wpływ na ceny. Kilkudniowa przerwa w produkcji oznacza ogromne straty, co może doprowadzić do wyczyszczenia magazynów i późniejszych braków. To z kolei prosta droga do podwyżek. Jeśli te nastąpią, to prawdopodobnie zaobserwujemy je dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku.

