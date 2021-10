Microsoft sam zainstaluje Ci nową aplikację na Windows 10

W jednej z najbliższych aktualizacji Windows 10 na wszystkich komputerach z systemem pojawi się nowa aplikacja, nawet jeśli jej nie chcesz.

Wkrótce na Windows 10 trafi nowa aktualizacja, oznaczona jako KB5005463. Już teraz może ona budzić pewnie kontrowersje, ponieważ automatycznie zainstaluje nową aplikację na wszystkich komputerach z systemem operacyjnym. Prawdopodobnie część z Was już miała ją na swoim komputerze, a następnie odinstalowała. Mowa o PC Health App.

PC Health App na Windows 10

PC Health App możecie kojarzyć z tego, że służy ona do sprawdzania, czy dany komputer spełnia wymagania Windowsa 11. Początkowo informowała tylko, czy komputer ma wszystko, co jest wymagane przez jedenastkę, co wielu osobom nie wystarczyło. Z czasem aplikacja została zaktualizowana i dzisiaj mówi, jakiego konkretnie wymogu nie spełnia dany pecet. Wkrótce PC Health App zostanie zainstalowane na wszystkich komputerach z Windows 10, na których pobierzecie aktualizację oznaczoną jako KB5005463.

Pytanie brzmi — czy to źle? Musicie wiedzieć, że PC Health App nie służy tylko i wyłącznie do sprawdzania wymagań Windowsa 11. Aplikacja pozwala też dbać o kondycję komputera, a tak przynajmniej stara się przekonać nas Microsoft. Dzięki programowi można kontrolować czas uruchamiania systemu i włączające się wraz z nim aplikacje, kontrolować pojemność akumulatora w laptopach czy też aktualną, dostępną pojemność dysków. Dodatkowo program ma dostarczać przydatnych wskazówek, dzięki którym można poprawić kondycję komputera i przyspieszyć jego działanie.

Nie wiem, czy to Was przekonuje. Ważne natomiast jest to, że nawet po zainstalowaniu aktualizacji da się usunąć program PC Health App z systemu. Wystarczy tylko przejść do panelu sterowania, znaleźć aplikację na liście zainstalowanych, a następnie usunąć.

Źródło zdjęć: Clint Patterson (Unsplash)

Źródło tekstu: PCWorld