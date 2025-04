Microsoft się wygadał. Aż 30% kodu tworzy im AI

Podczas tegorocznej konferencji LlamaCon , Satya Nadella wystąpił na scenie wspólnie z Markiem Zuckerbergiem, aby omówić postępy w świecie AI i wkład gigantów technologicznych w rozwój otwartego oprogramowania. Wtedy też dyrektor generalny Microsoftu ujawnił, że od 20 do 30% kodu wykorzystywanego w oprogramowaniu firmy jest dziś tworzone przez sztuczną inteligencję. To dość mocno podsyciło obawy programistów.

Języki C/C++ są nadal zbyt skomplikowane dla AI

Zwrócono też uwagę, że sztuczna inteligencja radzi sobie lepiej z generowaniem kodu w Pythonie niż w C++. Wynika to z prostszej składni i automatycznego zarządzania pamięcią w pierwszym z tych języków. C/C++ pozostają domeną niskopoziomowych, krytycznych komponentów, których błędy są kosztowne, dlatego trudno sobie wyobrazić by AI bez nadzoru pisało kod do kolejnej dużej aktualizacji Windowsa.