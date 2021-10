Układy Apple M1 Pro i M1 Max nie takie mocne? Daleko im do RTX 3080

Apple na swoich materiałach porównywał układ Apple M1 Max to mobilnych GeForce'ów RTX 3080. Ten został teraz przetestowany i w grach nie może się równać z GPU NVIDII.

Apple w trakcie prezentacji nowych MacBooków Pro porównał układ M1 Max do gamingowego laptopa z GeForcem RTX 3080. W mojej ocenie było to porównanie mocno na wyrost, bo wiadomo, że MacBook w grach nie będzie sobie radził równie dobrze, co tak wydajna karta NVIDII. Zresztą nie jest to w ogóle laptop gamingowy. Jedynie w niektórych sytuacjach i profesjonalnych zadaniach Apple M1 Max może dorównywać RTX-owi (np. w Adobe Premier), ale na pewno nie w grach. Pomimo tego serwis AnandTech sprawdził, jak nowy MacBook Pro radzi sobie w Shadow of the Tomb Raider.

Jak Apple M1 Max radzi sobie w g crach?

Okazuje się, że MacBook Pro 16 2021 z układem Apple M1 Max radzi sobie w grze porównywalnie do laptopa z i9-11980HK oraz RTX-em 3060. Samo to jest już niezwykle imponujące. Mówimy przecież o komputerze, który został stworzony dla profesjonalistów, a nie do grania. Jednak do modelu z RTX-em 3080, do którego firma z Cupertino sama się porównywała, jest mu bardzo daleko. Z kolei Apple MacBook Pro 14 2021 z układem M1 Pro radzi sobie prawie dwa razy gorzej.

fot. AnandTech

Powiedzmy to sobie uczciwie — Apple MacBook Pro 2021 nie powstał dla graczy. Nie jest to komputer, na którym mamy uruchamiać najnowsze gry. Jednak to Apple sam w swoich materiałach porównał moc układu M1 Max do gamingowych laptopów, więc z takimi zestawieniami firma musiała się liczyć. Chociaż w rzeczywistości daleko laptopowi do RTX-a 3080, to wynik na poziomie i9-11980HK i RTX 3060 jest szalenie imponujący i pokazuje, że jeśli byście chcieli, to MacBook może być też maszynką do grania. Drogą jak cholera, ale może.

