Gry

Wiedźmin 4. Sapkowski: Redzi rzadko pytają się mnie o zdanie

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 19:43
0
Andrzej Sapkowski, twórca Wiedźmina, niedawno wypowiadał się o swoim zaangażowaniu w prace nad Wiedźminem 4. Jego wypowiedź jest dość zaskakująca.

Sporadyczny kontakt z autorem

Choć Sapkowski stworzył całe uniwersum Wiedźmina, to autor zdradził, że dziś rzadko kiedy CD Projekt Red pyta go o szczegóły dotyczące fikcyjnego świata.
Kiedyś to właśnie Sapkowski był źródłem wiedzy, do którego twórcy gier zwracali się po wskazówki. Dziś, jak sam przyznaje, kontakt z CD Projekt Red w sprawie "Wiedźmina 4" jest bardzo sporadyczny. Studio przez lata rozbudowało świat na własną rękę, tworząc wątki fabularne czy szkoły wiedźmińskie  które nie istniały w książkach (ale zostały wprowadzone w oparciu o wzmianki Sapkowskiego, których sam potem żałował).

Nie oznacza to jednak, że autor został całkowicie odcięty. Scenarzyści gry mieli dostęp do zarysu fabuły z jego najnowszej powieści "Rozdroże Kruków", co sugeruje, że jest szansa, że pewne elementy mogą przeniknąć do nadchodzącej produkcji.

Warto pamiętać, że relacje Sapkowskiego z CDPR nie zawsze były łatwe. W 2019 roku zakończono głośny spór o tantiemy, który groził eskalacją. Dziś pisarz podkreśla, że umowa zawarta pomiędzy nim a CD Projekt RED jest "świetna" i ma nadzieję, że tak pozostanie.

Niedawno ukazał się sezon 4. serialu Wiedźmin, który jeszcze bardziej odszedł od prozy Sapkowskiego. Trudno będzie jednak sobie wyobrazić – nawet z minimalnym udziałem autora – że Redzi zdystansują się aż tak od powieści.

