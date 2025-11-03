Kupiłeś ładowarkę z Temu? Od razu wyrzuć ją do kosza

SHEIN bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa produktów i zobowiązuje się do oferowania klientom bezpiecznych oraz niezawodnych artykułów. Wszystkie testowane produkty były oferowane w sprzedaży na platformie SHEIN Marketplace przez niezależnych sprzedawców zewnętrznych.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o wynikach testów od agencji badawczej, kierując się zasadą najwyższej ostrożności, wdrożyliśmy nasz standardowy protokół, aby zapewnić, że produkty te zostaną usunięte z oferty na całym świecie. W wyniku naszych własnych działań kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa, dwa z tych produktów zostały zresztą wycofane ze sprzedaży już wcześniej w tym roku. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zleciliśmy również własne testy wybranych produktów. Wyniki tych niezależnych badań wykazały, że połowa z produktów wskazanych przez agencje testujące pomyślnie przeszła testy przeprowadzone przez inne laboratorium akredytowane na arenie międzynarodowej. Zamierzamy współpracować z agencjami testującymi, aby lepiej zrozumieć rozbieżności w uzyskanych wynikach.

Zdobycie i utrzymanie zaufania naszych klientów ma dla nas kluczowe znaczenie. Jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnienie, że oferowane przez nas produkty są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszyscy nasi sprzedawcy mają obowiązek przestrzegania kodeksu postępowania oraz standardów bezpieczeństwa SHEIN, a także przepisów prawa i regulacji obowiązujących na rynkach, na których działamy.

Zgodnie z naszym protokołem, w czasie trwania dochodzenia, SHEIN niezwłocznie usuwa produkty, wobec których istnieje podejrzenie niezgodności. SHEIN współpracuje również z międzynarodowo uznanymi agencjami zajmującymi się testowaniem jakości i bezpieczeństwa produktów, takimi jak Bureau Veritas, Intertek, QIMA, SGS oraz TÜV SÜD. Wszystko po to, aby wspierać nasze działania mające na celu eliminowanie niezgodnych produktów z oferty. W przypadkach stwierdzenia niezgodności podejmujemy natychmiastowe działania w celu ochrony naszych klientów, które mogą obejmować usunięcie sprzedawcy z platformy