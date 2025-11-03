Kupiłeś ładowarkę z Temu? Od razu wyrzuć ją do kosza
Przebadali popularne produkty z Temu oraz Shein. Większość z nich nie spełnia unijnych norm bezpieczeństwa. Zawierają szkodliwe substancje.
Wiadomo, że Polacy pokochali zakupy na Temu, Shein oraz Aliexpress. Wiele oferowanych tam produktów to prawdziwe hity, które są dużo tańsze od europejskiej konkurencji. Problem w tym, że mogą być szkodliwe. Testerzy znaleźli toksyczne substancje w wielu produktach z chińskich platform sprzedażowych.
Szkodliwe substancje z Temu i Shein
Test przeprowadziła fundacja Warentest. W sumie przebadali 162 popularne artykuły z Temu oraz Shein. Wnioski są wręcz szokujące. Aż 110 z nich (68 proc.) nie spełnia unijnych norm bezpieczeństwa. Niektóre są poważnym zagrożeniem pożarowym, a inne zawierają toksyczne substancje.
W sumie przebadano 54 naszyjniki, 54 ładowarki oraz 52 zabawki, które są przeznaczone dla dzieci poniżej 3. roku życia. Zacznijmy od tego, co nas interesuje najbardziej, czyli ładowarek. Niemal żadna nie spełniała unijnych norm bezpieczeństwa. Wiele z nich nagrzewało się nawet do temperatury 88 stopni Celsjusza. Tymczasem unijna norma to 77 stopni. To grozi uszkodzeniem plastikowej obudowy, a nawet pożarem.
Niewiele lepiej wygląda to w przypadku biżuterii oraz zabawek. Dwa naszyjniki zawierały niebezpieczną ilość kadmu, który jest uznawany za rakotwórczy. Norma została przekroczona aż 8500 razy. Z kolei produktach dla dzieci znajdowała się między innymi niebezpieczna dawka formaldehydu, który może powodować reakcje alergiczne.
Dobra informacja jest taka, że wszystkie przetestowane produkty, które okazały się niebezpieczne, zostały już wycofane zarówno z Temu, jak i Shein. Dlatego też, jeśli wcześniej kupiliście jakąś ładowarkę, zabawkę lub biżuterię, to lepiej dokładnie je sprawdzić. Jeśli ładowarka jest gorąca w trakcie ładowania, to bezpieczniej będzie oddać ją do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
AKTUALIZACJA:
Shein przesłało nam oświadczenie w tej sprawie:
SHEIN bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa produktów i zobowiązuje się do oferowania klientom bezpiecznych oraz niezawodnych artykułów. Wszystkie testowane produkty były oferowane w sprzedaży na platformie SHEIN Marketplace przez niezależnych sprzedawców zewnętrznych.
Natychmiast po otrzymaniu informacji o wynikach testów od agencji badawczej, kierując się zasadą najwyższej ostrożności, wdrożyliśmy nasz standardowy protokół, aby zapewnić, że produkty te zostaną usunięte z oferty na całym świecie. W wyniku naszych własnych działań kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa, dwa z tych produktów zostały zresztą wycofane ze sprzedaży już wcześniej w tym roku. Zgodnie z obowiązującymi procedurami zleciliśmy również własne testy wybranych produktów. Wyniki tych niezależnych badań wykazały, że połowa z produktów wskazanych przez agencje testujące pomyślnie przeszła testy przeprowadzone przez inne laboratorium akredytowane na arenie międzynarodowej. Zamierzamy współpracować z agencjami testującymi, aby lepiej zrozumieć rozbieżności w uzyskanych wynikach.
Zdobycie i utrzymanie zaufania naszych klientów ma dla nas kluczowe znaczenie. Jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnienie, że oferowane przez nas produkty są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszyscy nasi sprzedawcy mają obowiązek przestrzegania kodeksu postępowania oraz standardów bezpieczeństwa SHEIN, a także przepisów prawa i regulacji obowiązujących na rynkach, na których działamy.
Zgodnie z naszym protokołem, w czasie trwania dochodzenia, SHEIN niezwłocznie usuwa produkty, wobec których istnieje podejrzenie niezgodności. SHEIN współpracuje również z międzynarodowo uznanymi agencjami zajmującymi się testowaniem jakości i bezpieczeństwa produktów, takimi jak Bureau Veritas, Intertek, QIMA, SGS oraz TÜV SÜD. Wszystko po to, aby wspierać nasze działania mające na celu eliminowanie niezgodnych produktów z oferty. W przypadkach stwierdzenia niezgodności podejmujemy natychmiastowe działania w celu ochrony naszych klientów, które mogą obejmować usunięcie sprzedawcy z platformy