Opracują Złotą Kopułę dla USA. Kontrakt warty 2 miliardy dolarów

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:28
0
Pentagon szykuje kontrakt wart 2 miliardy dolarów, a głównym beneficjentem ma być SpaceX.

SpaceX zrobi rewolucję dla Pentagonu

Firma Elona Muska ma odegrać kluczową rolę w budowie nowego systemu obrony powietrznej o nazwie "Golden Dome" (Złota Kopuła). Setki satelitów, które w ułamku sekundy potrafią wykryć i przechwycić nadlatujący pocisk – tak właśnie ma wyglądać Złota Kopuła. Projekt ten jest porównywany przez Pentagon do izraelskiej "Żelaznej Kopuły", z tą różnicą, że ma operować na znacznie większą skalę. SpaceX ma wyprodukować nawet 600 satelitów, które stworzą sieć czuwającą nad bezpieczeństwem USA.

Choć szczegóły pozostają owiane tajemnicą, wiadomo, że system ma być gotowy jeszcze przed końcem obecnej kadencji prezydenckiej. Oznacza to jedno – tempo prac będzie ogromne, a w projekt będzie zaangażowanych wiele firm technologicznych. SpaceX mogą również wspomagać tutaj Anduril Industries i Palantir Technologies. Ten kontrakt na 2 miliardy dolarów to prawdopodobnie jeden z wielu, jakie są powiązane z projektem Złotej Kopuły.

Dla SpaceX to nie tylko prestiż, ale i kolejny krok w stronę dominacji na rynku satelitarnym. Firma już teraz dysponuje tysiącami urządzeń w ramach sieci Starlink, a Pentagon planuje wykorzystać je również do komunikacji wojskowej i śledzenia pojazdów.

Image
telepolis
Pentagon SpaceX wojsko usa
Zródła zdjęć: Y.KOREN / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Engadget