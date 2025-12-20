Zaktualizuj płytę główną albo nie zagrasz w popularną grę

Vanguard, czyli system anti-cheat stosowany w grach Riot Games, od początku budził spore kontrowersje. Głównie dlatego, że działa na poziomie jądra systemu. Deweloper przekonuje, że jest to niezbędne do skutecznej walki z oszustami. Teraz idzie o krok dalej i wymaga aktualizacji płyty głównej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chcesz zagrać w Valoranta? To aktualizuj

W najnowszym wpisie na oficjalnym blogu Riot Games czytamy, że użytkownicy muszą zaktualizować swoje płyty główne, jeśli chcą dalej grać w Valoranta. Dlaczego? Ponieważ wykryto poważną lukę w zabezpieczeniach, która sprawia, że system Vanguard jest nieskuteczny. A skoro jest możliwość, że możesz oszukiwać, to nie zostaniesz wpuszczony do gry.

Całą sytuację tłumaczy pracownik Riot Games o imieniu Mohamed. Zaczyna od wyjaśnienia, jak włącza się komputer. Początkowo jest on w swoim najbardziej uprzywilejowanym stanie, co oznacza, że ma nieograniczony dostęp do całego systemu i podłączonego sprzętu. Najpierw uruchamia się UEFI, potem następuje cały łańcuch inicjalizacji sprzętowej, programowej i zabezpieczeń, a dopiero później do gry wchodzi sam system operacyjny.

Problemem jest to, że komponenty ładowające się wcześniej w tym łańcuchu są zwykle bardziej uprzywilejowane i mogą manipulować komponentami, które ładują się później. Twórcy cheatów doskonale to rozumieją. Niestety, system operacyjny, na którym działa twoja gra, ładuje się pod koniec procesu. Oznacza to, że cheaty mogą ładować się wcześniej, zyskiwać wyższe uprawnienia i skutecznie ukrywać się w systemie, zanim system operacyjny lub cokolwiek działającego na nim zdąży się obronić. tłumaczy pracownik Riot Games.

Rzecz w tym, że wykryto poważną lukę w zabezpieczeniach popularnych płyt głównych. W dużym skrócie jedna z funkcji (IOMMU - Input-Output Memory Management Unit) chroni przed nieautoryzowanym dostępem do pamięci systemu. Rzecz w tym, że w niektórych przypadkach błędnie sygnalizowano, że funkcja IOMMU jest aktywna, gdy w rzeczywistości nie była.

W istocie "ochroniarz" systemu wydawał się być na służbie, ale w rzeczywistości spał na krześle. dodał Mohamed z Riot Games.