YouTube TV da użytkownikom zniżkę? Za to że usunął ponad 20 kanałów

Użytkownicy Reddita poinformowali o tym, że YouTubeTV chce im podarować miesięczny kredyt w wysokości 10 dolarów przez następne sześć miesięcy. To miły gest zaraz po tym, jak użytkownicy stracili dostęp do kanałów Disney'a.

Miła rekompensata od YouTube TV?

Źródła podają, że YouTube TV nie skąpi i oferuje swoim użytkownikom 10 dolarów miesięcznie przez okres sześciu miesięcy. Wszystko to po niedawnym usunięciu ponad 20 kanałów Disney'a z platformy. Nie wszyscy jednak jeszcze dostrzegają tę zniżkę, bowiem YouTube oficjalnie o niej nie poinformował. Zrobił to dyskretnie i po cichu. Na ten moment, wydaje się też, że nie wszystkich też ta zniżka obejmie.

Ci, którzy dostrzegli fakt, otrzymują tego typu rekompensatę twierdzą, że oferta ta nie działa automatycznie. Aby znaleźć zniżkę, należy zalogować się na stronie internetowej i kliknąć "zarządzaj planem podstawowym". Zniżka wygaśnie po upływie sześciu miesięcy i wówczas rachunek wróci do pierwotnej kwoty.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że nie wszyscy subskrybenci YouTubeTV otrzymują te 10 dolarów zniżki. Wielu użytkowników zgłasza, że nie widzi takiej oferty na swoim koncie, ani też nie ma żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Wygląda na to, że środki są przyznawane losowo.