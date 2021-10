Znamy specyfikację i ceny procesorów Intel Alder Lake. Będzie drożej

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Alder Lake. Właśnie poznaliśmy ich specyfikację i prawdopodobne ceny. Szykuje się podwyżka.

Nadal nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez Intela, ale prawdopodobnie na początku listopada premierę będą miały procesory 12. generacji, znane jako Alder Lake. Według plotek nastąpi to dokładnie 4 listopada o godzinie 15:00 czasu polskiego i wtedy też ruszy sprzedaż układów. W tym momencie wiemy na ich temat już bardzo dużo, ale właśnie otrzymaliśmy niemal ostateczne potwierdzenie specyfikacji oraz cen. Niestety, szykują się podwyżki.

Intel Alder Lake — specyfikacja nowych procesorów

Do specyfikacji nowych procesorów dotarł serwis VideoCardz. Potwierdza się to, co wcześniej wiedzieliśmy o modelach z serii Alder Lake-S, czyli stworzonych z myślą o desktopach. W pierwszej kolejności do sprzedaży trafią konstrukcje z linii Core i9, i7 oraz i5. Najmocniejszy z nich, czyli Core i9-12900K ma 16 rdzeni i obsługuje 24 wątki. Do tego ma 30 MB pamięci L3 oraz 14 MB pamięci L2. Maksymalne taktowanie na mocnych rdzeniach to 5,1 GHz. Z kolei bazowe wynosi 3,2 GHz. Cena to 589 dolarów, co według aktualnego kursu daje niecałe 2400 zł. Dla porównania Core i9-11900K kosztował na premierę 539 dolarów.

Specyfikacja i ceny pozostałych układów możecie zobaczyć na poniższej grafice:

fot. VideoCardz

Oprócz tego wyciekł też ciekawy wykres, który pokazuje wydajność Core i9-12900K na tle Core i9-11900K oraz Ryzena 9 5950X. Wynika z niego, że układ AMD radzi sobie lepiej tylko w Shadow of the Tomb Raider i na równi w Crysis: Remastered. W pozostałych grach wypada od 8 do nawet 30 procent gorzej od Alder Lake.

Premiera procesorów Intel Alder Lake to duże wydarzenie dla samego Intela. Są to układy nie tylko produkowane w 10 nm, ale też hybrydowe, czyli z dwoma rodzajami rdzeni — słabszymi, ale energooszczędnymi oraz mocniejszymi. Poza tym seria Alder Lake wprowadzi między innymi obsługę pamięci DDR5 oraz PCIe 5.0.

Zobacz: Trzęsienie ziemi w kluczowych fabrykach na Tajwanie. Będą podwyżki

Zobacz: Karty Intel Arc Alchemist będą tyle kosztować? Nie wróżę im sukcesu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz