Procesor Intel Core i9-12900K już pobił światowy rekord

Chociaż Procesor Intel Core i9-12900K zaledwie wczoraj został oficjalnie zaprezentowany, to już zdążył pobić światowy rekord.

Intel wczoraj (27 października) oficjalnie zaprezentował procesory Intel Alder Lake. Najmocniejszym modelem w ofercie jest Core i9-12900K, który wyposażony jest w 16 rdzeni (8+8) i obsługuje 24 wątki (16+8). Według Niebieskich ma to być najlepszy procesor dla graczy. Na razie udało mu się pobić światowy rekord w benchmarku Geekbench 5 w teście dla jednego rdzenia.

Intel Core i9-12900K Alder Lake bije rekord świata

Takiego czynu dokonał overclocker znany jako Splave, który podkręcił Core i9-12900K do imponujących 6,8 GHz na mocny rdzeniach P (Performance) oraz 5,3 GHz na energooszczędnych rdzeniach E (Efficient). To wzrost o odpowiednio 31 oraz 36% w porównaniu ze standardowymi taktowaniami w Turbo. Oprócz tego wykorzystał on pamięci DDR5-4800 marki Klevv, które zostały podkręcone do 6200 MHz przy opóźnieniach CL34, płytę główną ASRock Z690 Aqua oraz zasilacz EVGA SuperNova 1600 W. Oczywiście nie obyło się też bez ciekłego azotu, który chłodził procesor.

Tak podkręcony układ uzyskał 12765 punktów w teście XTU 2.0 (chociaż tutaj konieczne było obniżenie taktowania do 6,7 GHz) oraz 11669 punktów w teście jednego rdzenia i 93232 punkty w teście wielordzeniowym Geekbench 4. Najciekawiej prezentuje się jednak wynik w Geekbench 5, bowiem i9-12900K uzyskał w nim 2740 punktów w teście jednego rdzenia, co jest nowym, światowym rekordem. Poprzedni należał do Ryzena 9 5950X, który zdobył 2740 punkty. Z kolei w teście wielordzeniowym Geekbench 5 nowa "idziewiątka" może pochwalić się wynikiem 26649 punktów, czyli blisko modelu Threadripper 3970X, co też jest całkiem imponujące. Mowa przecież o jednostce 32-rdzeniowej, która kosztuje 10 tys. zł.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: KitGuru