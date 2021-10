Sklep zaliczył wpadkę przy premierze Alder Lake. Prosi o milczenie

Kilka dni temu Intel oficjalnie zaprezentował procesory Alder Lake. Te do pierwszych klientów powinny trafić dopiero 4 listopada, ale pewien duży sklep zaliczył dużą wpadkę. Teraz prosi klientów o milczenie.

Procesory Intel Alder Lake zostały oficjalnie zaprezentowane. Na razie do sprzedaży trafi sześć modeli: Core i5-12600K, Core i7-12700K, Core i9-12900K oraz ich wersje KF, czyli pozbawione zintegrowanego układu graficznego. Wszystkie można już zamawiać przedpremierowo, ale do pierwszych klientów powinny trafić dopiero 4 listopada, kiedy to mają swoją premierę. Jednak pewien duży sklep — Newegg — zaliczył w tej kwestii dużą wtopę.

Wpadka przy premierze procesorów Alder Lake

Do klientów Newegg, którzy zamówili przedpremierowo procesory Intel Alder Lake, przyszły już zakupione układy. Stało się to kilks dni przed przewidzianym przez Intela terminem. To oczywiście łamie umowę o NDA (Non-disclosure Agreement, czyli umowę o zachowaniu poufności), co wiąże się prawdopodobnie z ogromną karą dla sklepu. Właśnie dlatego Newegg skontaktował się z klientami i poprosił ich, aby nie publikowali niczego przez 4 listopada. Jak widać, niespecjalnie się to udało.

Cała ta sytuacja to ogromny problem dla sklepu. Żaden z klientów nie jest niczemu winny. Procesory zostały wysłane przedwcześnie i nie pomoże tłumaczenie, że stało się to przez przypadek. Podejrzewam, że ktoś może z tego powodu stracić pracę.

Zobacz: Procesor Intel Core i9-12900K już pobił światowy rekord

Zobacz: Procesory Intel Alder Lake oficjalnie zaprezentowane. Co oferują?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Reddit, TechSpot