Nowe procesory AMD Ryzen 6000 już w styczniu? Tak, ale nie do końca

Już w styczniu 2022 roku mogą zadebiutować procesory AMD Ryzen 6000. Nie będą to jednak całkowicie nowe układy.

Yuri Bubli, twórca DRAM Calculator oraz Clock Tuner for Ryzen, opublikował na swoim Twitterze ciekawy wpis. Poinformował on, że jego nowe narzędzie o nazwie Hydra będzie przystosowane do obsługi procesorów AMD Ryzen 5000 oraz Ryzen 6000. Wywołało to lawinę dyskusji i domysłów, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że te drugie miały zadebiutować dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

Procesory AMD Ryzen 6000 już w styczniu?

Serwis VideoCardz skontaktował się Yurim, aby dokładnie dowiedzieć się, co miał on na myśli. Okazuje się, że według jego wiedzy nowe procesory AMD Ryzen 6000 to nic innego, jak usprawnione modele Ryzen 5000 z pamięciami 3D V-Cache. Wcześniejsze pogłoski sugerowały, że otrzymają one nazwę Ryzen 5000XT, ale najwyraźniej to już nieaktualne. Jednocześnie oznaczałoby to, że modele zaplanowane na drugą połowę 2022 roku, znane pod kodową nazwą Rembrandt, otrzymają nazwę Ryzen 7000.

Nowe procesory, które zadebiutują na początku przyszłego roku, to usprawnione modele AMD Ryzen 5000. Czerwoni dodali w nich pionowy stos 3D, który zwiększa ilość pamięci cache trzeciego poziomu (L3). Każdy chiplet 3D może być wyposażony maksymalnie w 96 MB pamięci podręcznej, co przekłada się aż na 192 MB dla całego procesora. Z kolei połączenie między pamięciami a blokami CCD realizowane będzie za pomocą krzemowych połączeń miedzianych (TSV). W sumie ma się to przełożyć na średnio 15-procenotowy wzrost wydajności w grach, jak zapewnia AMD.

Pamiętajcie jednak, że powyższe informacje to jedynie plotki. Być może układy z 3D Chiplet (3D V-Cache) jednak będą nazywały się Ryzen 5000XT albo jeszcze inaczej. Wkrótce powinniśmy się o tym przekonać.

Zobacz: Karty graficzne z PCI Expess 5.0 to konieczność wymiany zasilacza

Zobacz: ADATA wprowadza dyski Legend PCIe M.2. Do laptopów, do PlayStation 5...

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz