ADATA wprowadza dyski Legend PCIe M.2. Do laptopów, do PlayStation 5...

Portfolio dysków półprzewodnikowych ADATA powiększa się o nową serię – ADATA Legend W jej skład wchodzą modele: ADATA Legend 740, 750 i 840. Ten ostatni polecany jest też jako rozszerzenie pamięci w PlayStation 5.

Nowa seria dysków ADATA Legend M.2 2280 oferuje pojemność do 1 TB. Modele Legend 740 i 750 wykorzystują interfejs PCIe Gen3 x4 i NVMe 1.3, co zapewnia prędkość sekwencyjnego odczytu i zapisu, odpowiednio do 2500/2000 i 3500/3000 MB na sekundę. Dyski obsługują najnowsze platformy Intel i AMD, umożliwiając szybką pracę na najnowszych komputerach, w tym stacjonarnych i laptopach.

Z kolei Legend 840 korzysta z PCIe Gen4 x4 i NVMe 1.4, oferując prędkości odczytu i zapisu do 5000/4500 MB na sekundę.

ADATA Legend 740, 750 i 840 są wyposażone w technologię SLC Caching i Host Memory Buffer zwiększającą wydajność. Możliwe jest osiągnięcie prędkości zapisu i odczytu losowego 4K, odpowiednio do 180K/200K, 480K/260K i 440K/400K IOPS.

Wszystkie trzy dyski SSD są wyposażone w radiatory, które pomagają utrzymać temperaturę na poziomie niższym o 15%.

Dzięki kodowi Low Density Parity Check Code i 256-bitowemu szyfrowaniu AES, dyski SSD zapewniają też dokładną transmisję danych i oferują solidne zabezpieczenia.

Jak przekonuje producent, modele z serii Legend wykorzystują wyłącznie wysokiej jakości układy scalone, które zostały poddane rygorystycznym testom w celu zapewnienia maksymalnej trwałości. Są one objęte 5-letnią gwarancją.

Dysk Legend 840 może być również zainstalowany w konsoli PlayStation 5 jako dysk dodatkowy, zapewniając użytkownikom więcej miejsca i płynniejsze ładowanie gier.

Producent nie ujawnił jeszcze cen dysków ADATA Legend 740, 750 i 840.

