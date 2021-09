ADATA XPG Gammix S70 1 TB – test szybkiego dysku SSD NVMe PCIe 4.0

ADATA XPG Gammix S70 o pojemności 1 TB to pierwszy dysk SSD NVMe, który trafił do nas na testy. Od razu jest to model z interfejsem PCIe 4.0, więc powinno być bardzo wydajne. Ale czy jest?

XPG Gammix S70 to tzw. flagowy model w ofercie gamingowej marki ADATA. Nie tylko korzysta z szybkiego interfejsu PCIe 4.0, który oferuje dużo większe prędkości w porównaniu do PCIe 3.0, ale ma też spory radiator, który powinien w ryzach trzymać temperatury. W teorii to jeden z tych dysków, który sprawdziłby się w konsoli PlayStation 5. Spełnia wszystkie wymagania, jakie przed SSD stawia Sony w swojej nowej konsoli. Niestety, póki co nie mam jak tego sprawdzić, więc ograniczyłem się do testów na PC. To też pierwszy dysk, który mieliśmy okazję sprawdzić na naszej platformie, stąd brak innych modeli do porównania. To jednak zmieni się w przyszłości, a na razie sprawdźmy, co przygotowała marka ADATA XPG.

ADATA XPG Gammix S70 1 TB – specyfikacja

Dysk ADATA XPG Gammix S70 dostępny jest w dwóch wersjach – 1 oraz 2 TB. Na testy trafił do nas ten pierwszy, mniejszy wariant, który w polskich sklepach można kupić za około 750-800 zł. Jak na dysk z interfejsem PCIe 4.0 nie jest to cena zła. Są oczywiście modele tańsze, ale też sporo dużo droższych. Dysk wyposażony jest w 96-warstwowe kości pamięci Micron 3D TLC, nietypowy kontroler Innogrit IG5236 Rainier oraz 1 GB pamięci DDR4-3200 SK Hynix, która pełni rolę bufora.



Według specyfikacji dysk powinien oferować odczyt sekwencyjny na poziomie 7400 MB/s oraz zapis do 5500 MB/s. Losowy odczyt i zapis 4K to z kolei 350 i 720 tys. IOPS. MTBF wynosi 2 mln godzin, a TBW to 740 TB (w modelu o pojemności 1 TB). Jest to model w rozmiarze M.2 2280, co oznacza 80 mm długości. Pamiętajcie jednak, że przez sporych rozmiarów radiator ADATA XPG Gammix S70 ma 22 mm szerokości, a przede wszystkim aż 15 mm wysokości. Całość waży 34 gramy. Producent udziela na dysk 5-letniej, ograniczonej gwarancji.

Pojemność: 1 TB

Pamięci: 3D TLC NAND (96-warstwowe kości Micron)

Kontroler: Innorit IG5236 Rainier

Format: M.2 2280

Interfejs: PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4)

Odczyt/zapis sekwencyjny: 7400/5500 MB/s

Losowy odczyt/zapis 4K: 350000/720000 IOPS

MTBF: 2000000 godzin

TBW: 740 TB

Pamięć podręczna: 1 GB DDR4

Wymiary: 80 × 22 × 15 mm

Masa: 34 gramy

Gwarancja: 5 lat (ograniczona)

Cena: ok. 750-800 zł

