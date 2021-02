ADATA SE900G - szybki, zewnętrzny dysk SSD z podświetleniem RGB

Tajwańska firma ADATA zaprezentowała dzisiaj nowy, zewnętrzny dysk SSD o nazwie SE900G. To model, który nie tylko ma być szybki, ale też atrakcyjny wizualnie.

ADATA SE900G to nowy, zewnętrzny dysk SSD, który z komputerem i innym urządzeniami łączy się za pomocą złącz USB-C 3.2 Gen2x2. To charakteryzuje się maksymalną przepustowością do 2000 MB/s. Według producenta w praktyce pozwala to na przesłanie filmu 4K Ultra HD o pojemności 10 GB w ciągu zaledwie 10 sekund.

Dysk ma wymiary 10,8 × 66 × 16,5 mm i ma masę 160 gramów. Wyposażony jest w podświetlenie RGB, które zajmuje około 74 procent przedniej części jego obudowy. Współpracuje z komputerami z systemem Windows oraz macOS, urządzeniami mobilnymi z Androidem, a także konsolami nowej generacji - PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

ADATA SE900G został objęty 3-letnią gwarancją producenta. Dysk będzie występował w trzech wersjach pojemnościowych: 512 GB, 1 TB i 2 TB, ale ich ceny nie są jeszcze znane.

Zobacz: Razer Huntsman V2 Analog - klawiatura z optycznymi przełącznikami i regulacją stopnia aktywacji

Zobacz: Razer zbudował Hub z Thunderbolt 4, mnóstwem portów i Chroma RGB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: ADATA