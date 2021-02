Razer zbudował Hub z Thunderbolt 4, mnóstwem portów i Chroma RGB

Razer zaprezentował nowy Hub z Thunderbolt 4, który wyposażony jest w całą masę złączy. Jak na sprzęt gamingowy przystało, bo tym przecież zajmuje się marka, nie zabrakło też podświetlenia Chroma RGB. Zobacz: Orange Funbox 6 – modem światłowodowy z Wi-Fi 6, który zmienił moją sieć domową

Zobacz: TP-Link RE550 - nowy wzmacniacz sieci Wi-Fi

Razer Thunderbolt 4 Dock to nowy hub, który zaprezentowała gamingowa marka. Obudowa urządzenia w całości wykonana jest z czarnego, matowego aluminium. Jeśli chodzi o wyposażenie, to hub ma: czytnik kart pamięci SD UHS-II, złącze mini-jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek oraz złącze Thunderbolt 4 do podłączenia do komputera. Oprócz tego jest też barrel jack, który dostarcza do 135 W energii, trzy złącza Thunderbolt 4 do podłączenia akcesoriów oraz ekranów, port Gigabit Ethernet, a także trzy złącza USB 3.1 Gen 2.

Hub jest w stanie zapewnić 90 W do ładowania laptopów przez USB-C. Jeśli chodzi o podłączenie monitorów, to urządzenie bez problemu obsłuży dwa ekrany 4K Ultra HD z odświeżaniem 60 Hz lub jeden 8K z odświeżaniem 30 Hz. Poza tym hub, jak zapewnia producent, jest kompatybilny z USB4, więc w przyszłości będzie współpracował z nowymi urządzeniami i akcesoriami, korzystającymi z tego standardu. Warto wspomnieć też o podświetleniu Chroma RGB, ale to w końcu sprzęt stworzony przez markę gamingową, więc nie mogło go zabraknąć.

Razer Thunderbolt 4 Dock współpracuje z komputerami z Windows 10 oraz MacBookami Pro i Air. Co ważne, Razer gwarantuje, że hub nie spali płyty głównej w modelach z układem Apple M1, co niestety potrafiło się przytrafić. Szkoda, że za to wszystko trzeba zapłacić aż 329,99 dolarów, co według aktualnego kursu daje prawie 1250 złotych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: The Verge