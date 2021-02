TP-Link RE550 - nowy wzmacniacz sieci Wi-Fi

TP-Link rozszerzył swoja ofertę o nowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej, model RE550. Urządzenie to powinno się sprawdzić w miejscach, gdzie nie dociera zasięg sieci Wi-Fi z domowego routera lub jest bardzo słaby.

Wzmacniacz sieci bezprzewodowej TP-Link RE550 pracuje w standardzie 802.11ac (WiFi 5). Jak zapewnia producent, urządzenie zapewnia doskonały zasięg sieci bezprzewodowej o prędkości do 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz. RE550 wspiera technologię MU-MIMO 3x3, dzięki czemu może wysyłać pakiety do wielu urządzeń jednocześnie. To sprawia, że urządzenie powinno poradzić sobie z jednoczesnym wykonywaniem wielu wymagających zadań, nawet tych, które bardzo obciążają sieć, graniem online, czy oglądaniem filmów i seriali w rozdzielczości 4K. Extender RE550 ma trzy zewnętrzne, regulowane anteny, które dbają o zasięg oraz stabilność połączeń.

Zobacz: Archer VR300 – TP-Link wprowadza nowy router z modemem VDSL/ADSL

Zobacz: TP-Link Archer AX90 i Archer AX73 - nowe routery Wi-Fi 6

Wzmacniacz wyposażono także w gigabitowy port Ethernet, dzięki któremu możemy podłączyć do sieci urządzenia niewyposażone w kartę sieciową Wi-Fi, takie jak na przykład komputer stacjonarny, telewizor czy drukarka. Urządzenie oferuje również tryb pracy jako Access Point, dzięki czemu można go także wykorzystać jako punkt dostępowy Wi-Fi.

Wzmacniacz sygnału RE550 jest kompatybilny z technologią OneMesh, która umożliwia zbudowanie wydajnej sieci Mesh z wykorzystaniem dotychczas posiadanych urządzeń sieciowych firmy TP-Link. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, co gwarantuje maksimum wygody.

TP-Link dba o to, by oferowane urządzenia były jak najprostsze w obsłudze. Wzmacniacz RE550 jest banalnie prosty w konfiguracji i użytkowaniu. Zarządzanie siecią umożliwia aplikacja TP-Link Tether, którą można zainstalować na każdym urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym iOS lub Android. Dzięki aplikacji użytkownik może w łatwy i wygodny sposób monitorować stan wzmacniacza sygnału, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać ustawienia. Urządzenie wyposażono także w inteligentny sygnalizator, który pomaga znaleźć dla niego najlepszą lokalizację, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci.

Dostępność i cena

TP-Link RE550 jest już dostępny w sprzedaży i został objęty 3-letnią gwarancją. Jego cena to około 270zł.

Zobacz: Wiemy, kiedy meble dla graczy IKEA trafią do polskich sklepów

Zobacz: W bazie EEC pojawiło się 6 kart graficznych Gigabyte Radeon RX 6700 XT

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TP-Link