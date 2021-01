Archer VR300 – TP-Link wprowadza nowy router z modemem VDSL/ADSL

TP-Link Archer VR300 to nowy, uniwersalny router z obsługą technologii VDSL, która umożliwia dostęp do internetu za pomocą łącza telefonicznego z prędkością do 100 Mb/s. Polecany jest użytkownikom poszukującym wydajnego routera w rozsądnej cenie. Dzięki obsłudze VPN Archer VR300 może się sprawdzić podczas pracy zdalnej.

Archer VR300 zapewnia dostęp do sieci Wi-Fi o łącznej prędkości do 1200 Mb/s. Pasmo 2,4 GHz (prędkość do 300 Mb/s) może być wykorzystywane do wykonywania czynności obciążających sieć w niewielkim stopniu, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail czy przeglądanie stron internetowych. Natomiast w przypadku obsługi zadań wymagających większej przepustowości, takich jak gry internetowe lub transmisja strumieniowa, idealnie sprawdzi się pasmo 5 GHz (prędkość do 867 Mb/s).

Standard VDSL2 pozwala osiągnąć na urządzeniu prędkości VDSL do 100 Mb/s. Archer VR300 może działać jako modem VDSL lub router bezprzewodowy. Wbudowany port DSL daje także możliwość korzystania ze wszystkich standardowych połączeń DSL, w tym VDSL2, ADSL2+, ADSL2 oraz ADSL.

Urządzenie ma port LAN/WAN, dzięki czemu sprawdzi się również w przypadku zmiany internetu na światłowodowy lub kablowy. Trzy porty LAN umożliwiają podłączenie przewodowe urządzeń takich jak komputery, smart TV czy konsole do gier.

Urządzenie zaopatrzono w cztery anteny zewnętrzne o zysku 5 dBi. Jak zapewnia producent, pozwalają one na korzystanie z dużych prędkości nawet w przypadku dostarczania sygnału do odległych od urządzenia pomieszczeń.

Zarządzanie urządzeniem ułatwia aplikacja Tether, która jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Dzięki aplikacji i usłudze DDNS siecią domową można zarządzać z dowolnego miejsca.

Router ma ochronę odgromową, która zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami elektroniki spowodowanymi gwałtownymi burzami.

TP-Link Archer VR300 jest już dostępny w sprzedaży za ok. 250 zł.

Źródło tekstu: TP-Link