W bazie EEC pojawiło się 6 kart graficznych Gigabyte Radeon RX 6700 XT

W bazie EEC, czyli Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, pojawiła się 6 modeli niezapowiedzianej jeszcze karty graficznej Gigabyte Radeon RX 6700 XT.

Radeon RX 6700 XT to nowa i niezapowiedziana jeszcze karta graficzna, która wkrótce powinna trafić do sprzedaży. Aż 6 modeli tego typu (produkcji Gigabyte'a), pojawiło się w bazie EEC, czyli Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Oznacza to, że producent rozpoczął już fazę zatwierdzania urządzenia w wymaganych urzędach.

AMD Radeon RX 6700 XT, czyli co?

W bazie pojawiło się 6 modeli, z czego 5 to wersje niereferencyjne. Patrząc na dotychczasowe podejście Gigabyte'a możemy się spodziewać kart oznaczonych jako Eagle, Eagle OC, Gaming, Gaming OC oraz Aorus. Uzupełnieniem będzie wariant referencyjny, który powinien nazywać się po prostu Gigabyte Radeon RX 6700 XT.

Na ten moment nie znamy oficjalnej specyfikacji modelu Radeon RX 6700 XT, ale według plotek będzie on wyposażony w układ Navi 22 XT. Ten składa się prawdopodobnie z 40 bloków obliczeniowych z 2560 jednostkami strumieniowymi. W parze z nim ma iść 12 GB pamięci VRAM GDDR6 na 192-bitowej magistrali, co daje przepustowość na poziomie 384 GB/s. Karta powinna, pod względem możliwości, konkurować z GeForcem RTX 3060. Data premiery nie jest znana, ale skoro pojawiają się takie informacje, jak powyższa, to jesteśmy jej już raczej bliżej, niż dalej.

Źródło tekstu: wccftech