NZXT przeprasza, że ich obudowa mogła się zapalić i wycofuje ją ze sprzedaży

Rok zajęło firmie NZXT ostateczne przyznanie, że obudowa H1 potrafi być niebezpieczna i wycofanie jej ze sprzedaż. Z powodu nieprzemyślanej konstrukcji mogła ona doprowadzić do zwarcia i w efekcie pożaru komputera.

Obudowa NZXT H1 trafiła do sprzedaży w zeszłym roku i szybko okazało się, że ma ona poważną usterkę, która może doprowadzić nawet do pożaru. Producentowi zajęło to trochę czasu, ale w końcu przyznał, że rzeczywiście jest coś na rzeczy. NZXT przeprosiło i wycofuje ten model ze sprzedaży.

O co dokładnie chodzi?

Okazuje się, że jedna ze śrubek w obudowie (od listwy do przytrzymywania karty graficznej) znajdowała się zbyt blisko 12-voltowej linii PCIe, co mogło doprowadzić do zwarcia, a nawet pożaru. Zostało to przetestowane przez kilku dziennikarzy i rzeczywiście w niektórych przypadkach dochodziło do pojawienia się ognia. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak bardzo jest to niebezpieczne. Sprawa tym bardziej szokuje, że NZXT H1 to obudowa z bardzo wysokiej półki, która kosztowała aż 350 dolarów.

Z czasem NZXT wprowadziło nylonowe śrubki, które miały rozwiązać problem. W praktyce niewiele to pomogło, ponieważ za ich pomocą nie dało się tak mocno przykręcić elementu i wiele nieświadomych osób wymieniało je z powrotem na standardowe, czyli metalowe. Dotyczyło to przede wszystkim użytkowników, którzy zdecydowali się na wymianę karty graficznej, co przy premierze nowej generacji zdarza się dość często. Dlatego obudowa zostaje wycofana ze sprzedaży. Specjalnie oświadczenie w tej sprawie wydał prezes NZXT.

Do naszej społeczności, Przykro nam. Śruby nylonowe nie były kompletnym rozwiązaniem w przypadku zagrożenia pożarowego H1; nie rozwiązywały podstawowej przyczyny problemu. Nie uwzględniliśmy scenariuszy, w których ktoś mógłby nieświadomie wymienić nylonowe śruby na metalowe. Nasze rozwiążanie nie dorównało jakości, której oczekuje od nas nasza społeczność. Będziemy usuwać H1 ze sklepu NZXT i NZXT BLD. Zamierzamy rozesłać przeprojektowane zestawy wsporników PCIe Gen3 dla obecnych posiadaczy H1. Dodatkowo pomożemy w instalacji tym, którzy tego potrzebują. Idąc dalej, wprowadzamy solidniejsze i dokładniejsze procesy projektowania. Od początkowych projektów, przez kontrolę jakości, po dodatkowe testy, dbamy o jakość zarówno naszych produktów, jak i naszą odpowiedź na Twoje obawy. Chcemy podziękować Steve'owi z Gamers Nexus. Wraz ze swoim zespołem zwrócił naszą uwagę na kwestię tego, że ktoś może wymienić nylonowe śruby na metalowe i podniósł ten problem.

- napisał Johnny Hou, CEO firmy NZXT.

