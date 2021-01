Intel Core i9-11900KF ma problemy z temperaturami i to nawet na chłodzeniu AiO

Jeden z użytkowników chińskiego forum ChipHell miał w swoich rękach najnowszy procesor Intel Core i9-11900KF. Przetestował jego możliwości i układ ma spore problemy z temperaturami.

Pewien użytkowników chińskiego forum ChipHell pochwalił się wynikami testów procesora Intel Core i9-11900KF, czyli jednego z przedstawicieli 11. generacji układów Intela, znanych również pod nazwą Rocket Lake-S. Nie wiemy, skąd znalazł się on w posiadaniu tego CPU i jaka dokładnie była to wersja (np. inżynieryjna). Natomiast trudno nie zauważyć, że procesor ma duży problem z wysokimi temperaturami.

Core i9-11900KF z wysokimi temperaturami

W stresie, przy taktowaniu 4,8 GHz na wszystkich rdzeniach, procesor Intel Core i9-11900KF osiągnął temperaturę aż 98 stopni Celsjusza. Nie byłoby to aż tak szokujące, gdyby chłodzony był jakimś słabym coolerem. Niestety, w testach wykorzystany został zestaw AiO 360 mm, czyli z trzema wentylatorami. Tego typu konstrukcje są bardzo wydajne i efektywnie obniżają temperaturę procesora. W normalnych warunkach CPU pod pełnym obciążeniem powinien osiągać około 80 stopni Celsjusza.

Skąd wynika aż tak duży wynik? Nie możemy mieć co do tego całkowitej pewności, ale uwagę zwraca przede wszystkim bardzo wysokie napięcie aż 1,4 V. Być może była to jakaś wczesna wersja procesora, która nie została jeszcze dobrze zoptymalizowana, przez co automatycznie ustawia zbyt wysokie wartości napięcia. Z drugiej strony mogą to być wartości finalne, co oznaczałoby, że Core i9-11900KF będzie bardzo trudny do podkręcania. W każdym razie nie ma powodów do wyciągania pochopnym wniosków. Ostateczna wersja procesora powinna radzić sobie zdecydowanie lepiej i przede wszystkim przy niższych temperaturach.

Źródło tekstu: Guru3D