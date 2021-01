Specyfikacja procesorów Intel Rocket Lake-S potwierdzona - natywna obsługa DDR4-3200

Wyciekły materiały japońskiego oddziału MSI, dzięki którym poznaliśmy specyfikację trzech najmocniejszych procesorów Intel Core 11. generacji, znanych również pod nazwą Rocket Lake-S. Wszystkie natywnie obsługują pamięci DDR4-3200.

Do sieci wyciekły materiały japońskiego oddziału MSI, z których dowiadujemy się dużo na temat specyfikacji trzech procesorów Intel Rocket Lake-S. Mowa o najbardziej interesujących układach z perspektywy graczy, czyli Core i9-11900K, Core i7-11700K oraz Core i5-11600K. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia na temat liczby rdzeni oraz obsługiwanych wątków.

Intel Rocket Lake-S - specyfikacja procesorów

Najmocniejszy układ Intel Core i9-11900K wyposażony jest w 8 rdzeni, 16 wątków i 16 MB pamięci cache L3. Bazowe taktowanie wynosi 3,5 GHz. W Turbo Boost 3.0 rośnie do 5,2 GHz, a dzięki Thermal Velocity Boost pojedynczy rdzeń osiąga maksymalnie 5,3 GHz. Jeśli chodzi o wszystkie rdzenie, to możemy liczyć na 4,8 GHz. Dziwić może specyfikacja Intel Core i7-11700K, bowiem to również jest układ 8-rdzeniowy i 16-wątkowy. Od Core i9 różnią go niższe taktowania oraz brak Thermal Velocity Boost. Procesor bazowo działa z zegarem 3,6 GHz, a w Turbo Boost 3.0 dobija do 5,0 GHz. Na papierze oznacza to niewielkie różnice w wydajności, co może negatywnie wpłynąć na sprzedaż 11900K, ale poczekajmy na testy.

Ostatni model, którego specyfikacja wyciekła za sprawą MSI Japan, to Intel Core i5-11600K. To procesor 6-rdzeniowy i 12-wątkowy z taktowaniem bazowym na poziomie 3,9 GHz, które w trybie Turbo rośnie maksymalnie do 4,9 GHz. Poza tym ma 12 MB pamięci cache trzeciego poziomu. Wszystkie trzy modele mają TDP wynoszące 125 W i natywnie obsługują pamięci DDR4-3200. Ceny nie są na razie znane, chociaż pojawiły się na ten temat ciekawe plotki. Data premiery również nie została potwierdzona przez Intela, ale prawdopodobnie będzie miała miejsce pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Źródło tekstu: TechPowerUp, VideoCardz