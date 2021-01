Testy i9-11900K oraz i7-11700K pokazują duży wzrost wydajności. Aż 5,3 GHz na jednym rdzeniu

W sieci pojawiły się kolejne wyniki testów procesorów Intel Rocket Lake-S, a konkretnie modeli i9-11900K oraz i7-11700K. Pokazują one duży wzrost wydajności z generacji na generację.

Jeszcze w tym roku zadebiutują procesory Intel Rocket Lake-S, czyli 11. generacja układów Core. Chociaż nadal będą produkowane w litografii 14 nm, to wykorzystają zupełnie nową architekturę z rdzeniami Cypress Cove, czyli tak naprawdę Willow Cove, które pierwotnie były projektowane pod 10 nm. Pomimo tego Intel przekonuje, że tak naprawdę nie jest to wadą i przyniesie zauważalny wzrost wydajności IPC na poziomie około 19%. Najnowsze testy zdają się to potwierdzać.

Intel Rocket Lake-S - wydajność nowych procesorów

Wyciekły testy modeli Core i9-11900K oraz Core i7-11700K. Oba zostały przetestowane w programie Geekbench 5. Wyniki dowodzą dużego wzrostu wydajności, przede wszystkim na jednym rdzeniu. Mocniejszy z procesorów uzyskał kolejno 1892 pkt w teście dla jednego rdzenia i 10934 punkt w teście wielordzeniowym. Z kolei Core i7-11700K zdobył odpowiednio 1551 i 8849 punktów. Jeśli porównanym to z wynikami Ryzena 9 5900X, to wychodzi na to, że oba układy Intela są szybsze w teście pojedynczego rdzenia, ale zauważalnie wolniejsze przy wykorzystaniu wszystkich rdzeni.

Intel Rocket Lake-S - specyfikacja

Jeśli chodzi o specyfikację to Core i9-11900K jest układem 8-rdzeniowym i 16-wątkowym. Wyposażony jest w 16 MB pamięci cache L3 (po 4 MB na rdzeń) oraz 4 MB pamięci cache L2 (po 512 KB na rdzeń). Bazowe taktowanie to 3,5 GHz, które w Boost rośnie maksymalnie do 5,3 GHz dzięki Thermal Velocity Boost (jeden rdzeń) lub 4,8 GHz na wszystkich rdzeniach. Z kolei Core i7-11700K również ma 8 rdzeni i 16 wątków, ale ma niższe taktowania kolejno 3,6 GHz bazowo, 5,0 GHz na jednym rdzeniu w Boost oraz 4,6 GHz dla wszystkich rdzeni.

W tym momencie na sklepowych półkach pojawiają się już pierwsze płyty główne z chipsetami Intela z serii 500. Pomimo tego procesory trafią do sprzedaży prawdopodobnie dopiero na przełomie marca i kwietnia. Ceny nie są jeszcze znane, ale według plotek będą minimalnie droższe (10-15%) od swoich poprzedników.

