Wyciekła próbka inżynieryjna 16-rdzeniowego procesora Alder Lake-S z obsługą pamięci DDR5

Wyciekła nowa próbka inżynieryjna 16-rdzeniowego procesora Alder Lake-S, która w porównaniu do wcześniejszych wersji ma usprawnioną specyfikację i obsługuje pamięci DDR5.

W bazie programu SiSoftware pojawiła się nowa próbka inżynieryjna 16-rdzeniowego i 32-wątkowego procesora Intel Alder Lake-S. Prawdopodobnie jest to model, który wyposażony jest w 8 rdzeni Golden Cove oraz 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont. Układ ma 12,5 MB pamięci cache L2 i 30 MB cache L3. Taktowanie bazowe to 1,8 GHz, ale w Boost rośnie maksymalnie do 4,0 GHz.

Jaki radzi sobie 16-rdzeniowy Intel Alder Lake-S?

Nie jest to pierwszy raz, gdy ten układ pojawia się w SiSoftware. W porównaniu z poprzednią próbką inżynieryjną mówimy o wzroście taktowania bazowego o 400 MHz. Pozostała specyfikacja jest dokładnie taka sama, więc możemy założyć, że ta nie zmieni się już w produkcie finalnym. Jedyne, co może ulec poprawie, to właśnie częstotliwość taktowania. Dziwi natomiast fakt, że w teście multimediów niżej taktowania próbka uzyskała o 21 procent lepszy rezultat. Natomiast w pozostałych testach lepiej radzi sobie już nowa wersja.

Największy wzrost wydajności widać w przepustowości pamięci, która wzrosła o ponad 150 procent. Prawdopodobnie wynika to z zastosowania pamięci DDR5, gdzie wcześniejszy model nadal działał we współpracy z modułami DDR4. Znacząco, bo o prawie 40 procent, wzrosła również wydajność zintegrowanego układu graficznego, który ma 256 jednostek cieniujących. Sam GPU ma zegar 1,5 GHz. Premiera procesorów Intel Alder Lake-S zaplanowana jest na drugą połowę 2021, przy czym będzie to raczej końcówka roku. Powyższy model to zapewne flagowa konstrukcja, która osiągnie najwyższą wydajność wśród modeli desktopowych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Tom's Hardware