Cooler Master Pi Case 40 - funkcjonalna obudowa dla Raspberry Pi 4

Firma Cooler Master zaprezentowała nową obudowę o nazwie Pi Case 40. Jest to model o tyle nietypowy, że powstał z myślą o miniaturowych komputerach Raspberry Pi 4.

Cooler Master Pi Case 40 to nowa obudowa klasy premium w ofercie tego producenta. Jednak nie jest to model, do którego dałoby się pomieścić klasyczne podzespoły komputerowe. To miniaturowa konstrukcja, która została stworzona z myślą o użytkownikach Raspberry Pi 4.

Cooler Master Pi Case 40 - obudowa dla Raspberry Pi 4

Sama obudowa nie tylko pełni rolę osłony dla podzespołów Raspberry Pi 4, ale także poszerza możliwości tzw. malinki. Po pierwsze, wyposażona jest w aluminiowy rdzeń, który pełni rolę radiatora. Dzięki temu komputer może działać z pełnią swoich możliwości, a nawet - jak zapewnia Cooler Master - można pokusić się o lekkie podkręcenie układu. W tym celu można wykorzystać narzędzie o nazwie Pi Tool. To dodatkowo pozwala na monitorowanie statusu i wydajności całego systemu, a także zmianę funkcji przycisku zasilania.

Obudowa Cooler Master Pi Case 40 wykonana jest z aluminium, TPU oraz tworzyw sztucznych. W zestawie otrzymujemy między innymi uchwyty montażowe VESA, które pozwalają zamontować komputer z tyłu telewizora lub monitora. Oprócz tego w pudełku znajduje się też adapter GPIO, który ułatwia dostęp do portów, termopady oraz klucz imbusowy. Taki komplet kosztuje na polskim rynku 130 złotych.

Źródło tekstu: Cooler Master