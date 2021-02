AMD Radeon RX 6700 XT - znamy logo nowej karty. To konkurent dla RTX 3060

Właśnie poznaliśmy logotyp nowej karty graficznej AMD Radeon RX 6700 XT, co tylko potwierdza, że model ten jest już w produkcji. Co już teraz o nim wiemy?

AMD kilka tygodni temu zaprezentowało karty graficzne z architekturą RDNA 2. W tym momencie w sprzedaży dostępne są modele Radeon RX 6800, RX 6800 XT oraz RX 6900 XT. Nie można jednak pominąć tego, że słowo "dostępne" jest trochę na wyrost, ponieważ karty tak naprawdę w ogóle nie ma w sklepach. Pomimo tego AMD pracuje nad kolejnymi modelami, którymi mają być Radeon RX 6700 oraz Radeon RX 6700 XT. Właśnie wyciekło logo tej drugiej karty, co tylko potwierdza wcześniejsze doniesienia.

AMD Radeon RX 6700 XT - specyfikacja

Według nieoficjalnych informacji Radeon RX 6700 XT ma być kartą idealną do grania w rozdzielczości WQHD, czyli 2560 × 1440 pikseli. Co prawda nie znamy oficjalnej specyfikacji, ale liczne plotki sugerują 40 bloków obliczeniowych, co dawałoby 2560 jednostek strumieniowych. Pozostała specyfikacja to między innymi 12 GB pamięci VRAM GDDR6 na 192-bitowej szynie. Spodziewane TGP ma oscylować w granicach 180-210 W. O Radeonie RX 6700 (bez XT) wiemy jeszcze mniej, ale tam również AMD planuje 12 GB pamięci na 192-bitowej magistrali oraz 140-160 W TGP. Przynajmniej według plotek.

Kiedy zadebiutują nowe karty graficzne? Znowu nie wiemy nic oficjalnie, ale według pogłosek nastąpi to pod koniec marca. AMD przyznało jedynie, że premierę planuje w pierwszej połowie roku, więc do doniesień na temat marcowego debiutu należy podchodzić z pewnym dystansem. AMD prawdopodobnie jednocześnie pracuje nad mobilnymi wersjami tych układów.

Źródło tekstu: VideoCardz