Asus ROG Falchion - bezprzewodowa klawiatura mechaniczna z potężnym akumulatorem

Asus zaprezentował nową klawiaturę mechaniczną, która przy okazji jest też bezprzewodowa. Model ROG Falchion, bo tak się nazywa, wyróżnia potężny akumulator, który wystarczy na 450 godzin działania.

Asus ROG Falchion to nowa klawiatura w ofercie tajwańskiego producenta. Już samo ROG w nazwie, które jest skrótem od Republic of Gamers, pokazuje, że jest to model skierowany do graczy. Świadczy o tym również fakt zastosowania mechanicznych przełączników Cherry MX Red, a także możliwość działania w trybie bezprzewodowym. Jeśli zdecydujemy się na odłączenie kabla, to o zasilanie dba akumulator o pojemności aż 4000 mAh. Według Asusa wystarczy to nawet na 450 godzin działania, pod warunkiem wyłączenia podświetlenia RGB.

Asus ROG Falchion - bezprzewodowa i mechaniczna klawiatura dla graczy

Asus ROG Falchion to model pomniejszony. Klawiatura pozbawiona została sekcji numerycznej, a strzałki i klawisze Ins, Del, PgUp i PgDn zostały upchnięte z prawej strony. Tego typu modele określa się mianem 65-procentowych. Urządzenie ma wymiary 306 × 101 × 38 mm i waży 520 gramów. W sumie ma 68 klawiszy z możliwością przypisywania makr oraz podświetleniem RGB, które jest kompatybilne z Asus Aura Sync. Ciekawym rozwiązaniem jest też panel dotykowy, umieszczony na lewej krawędzi obudowy, do zmiany głośności oraz przewijania multimediów.

Klawiatura Asus ROG Falchion jest już dostępna w oficjalnym sklepie producenta. Cena to 149,99 funtów, czyli według aktualnego kursu (5,12 zł) około 768 złotych.

Źródło tekstu: Guru3D