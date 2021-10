Kingston prezentuje dysk SSD NVMe PCIe 4.0 z nietypowym radiatorem

Firma Kingston zaprezentowała nową generację dysków SSD, które charakteryzują się nie tylko dużą prędkością działania, ale też nietypowy, ale wydajnym chłodzeniem.

Kingston KC3000 to nowa generacja szybkich dysków SSD NVMe PCIe 4.0 amerykańskiego producenta. Najważniejsza informacja w jego przypadku jest taka, że osiąga prędkość aż 7000 MB/s w przypadku zapisywania danych i dostępny jest w pojemnościach aż do 4 TB. Z kolei ciekawostką jest zastosowany radiator.

Kingston KC3000 - dysk SSD z grafenowym radiatorem

Kingston KC3000 wyposażony jest w nowy, 8-kanałowy kontroler Phison E18 oraz pamięci 3D TLC NAND. Do sprzedaży trafiają cztery warianty: 512 GB, 1 TB, 2 TB oraz 4 TB. Ciekawostką jest zastosowanie grafenowego radiatora, który cechuje się dużą wydajnością. Dzięki temu potrafi utrzymać dobre temperatury pracy nawet pod dużym obciążeniem. Warto tu też wspomnieć, że modele 512 GB i 1 TB mają grubość 2,21 mm, ale wersje 2 i 4 TB mają już 3,5 mm.

Maksymalna prędkość odczytu to 7000 MB/s we wszystkich dostępnych modelach. Z kolei zapis to 7000 MB/s w dwóch najpojemniejszych wariantach, 6000 MB/s w modelu 1 TB oraz 3900 MB/s w najmniejszym dysku 512 GB. Zapis i odczyt losowy 4K to 1 000 000 IOPS w modelach 2 TB i 4 TB, 900000 odczytu i 1 000 000 zapisu w wersji 1 TB oraz odpowiednio 450 000 i 900 000 w wersji 512 GB. Jeśli chodzi o TBW to jest to kolejno 400, 800, 1600 i 3200 TB licząc od najmniej pojemnego modelu.

Dyski Kingston KC3000 trafią do sprzedaży 25 października. Wtedy też poznamy ich ceny na polskim rynku.

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: PCGamer