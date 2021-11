Zagraj w Halo Infinite Multiplayer na 20-lecia Xboxa

Z okazji 20 urodzin Xboxa firma 343 Industries uruchomiła darmową wersję gry Halo Infinite w wersji Multiplayer (beta).

Jeśli czekasz na grę Halo Infinite, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Z okazji 20-lecia Xboxa, by podziękować gamingowej społeczności, firma 343 Industries uruchomiła darmową wersję Halo Infinite Multiplayer Season 1 trzy tygodnie przed oficjalną premierą. Produkcja w wersji beta jest dostępna dla wszystkich graczy na Xbox Series X|S, Xbox One i komputerach PC z systemem Windows. Dostęp do gry można uzyskać również za pośrednictwem usługi Xbox Cloud Gaming.

Gracze mogą cieszyć się zawartością pierwszego sezonu, w tym wszystkimi mapami, trybami podstawowymi czy funkcjami Akademii. Postępy w grze zostaną przeniesione na pełną wersję gry Halo Infinite, której premiera odbędzie się 8 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji o grze Halo Infinite można znaleźć pod tym adresem. Tam też znajdziemy link do pobrania Halo Infinite Multiplayer Season 1.

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: Xbox