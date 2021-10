Xbox kończy 20 lat i zapowiada premiery nowych gier w Game Passie

Za kilka tygodni, w listopadzie 2021 roku, Xbox będzie świętować swoje 20. urodziny. To dobra okazja na zapowiedź nowych, hitowych gier, które wkrótce będą dostępne dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate.

Mijający rok był dla całej rodziny Xbox intensywny i jednocześnie niezwykły. Microsoft sfinalizował transakcję zakupu legendarnej Bethesdy, a potem ogłosił nowy zestaw gier z Psychonauts 2 i Microsoft Flight Simulator na czele (dwie najwyżej oceniane gry w usłudze Xbox Game Pass). 25 milionów graczy dołączyło do gry Sea of Thieves, a niewinny żart o konsoli Xbox Series X doprowadził do stworzenia mini lodówki Xbox.

Na kilka tygodni przed listopadowymi 20. urodzinami Xboxa „zieloni” przedstawiają kolejne produkcje, które trafią do abonentów Xbox Game Pass Ultimate (dostępne w dniu premiery gier):

28 października tego roku swoją premierę będzie mieć Age of Empires IV – seria obecna w bibliotece Microsoftu od 24 lat.

Minecraft dołączy do Game Passa na PC w dniu 2 listopada, dostępne będą też takie dodatki, jak Minecraft Dungeons Seasonal Adventures – w grudniu – oraz Caves & Cliffs: Part II.

9 listopada wraca najlepsza seria gier wyścigowych w postaci wielkiego otwartego świata Meksyku na konsoli, PC, Steamie i w chmurze (beta) w grze Forza Horizon 5, dostępnej w dniu premiery dzięki subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate.

Pięć nowych samolotów, 8 lotnisk, tryb Discovery Flights oraz wyczekiwane przez graczy wyścigi w przestworzach ukażą się w ramach darmowej aktualizacji Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, dostępnej od 18 listopada.

Master Chief powróci 8 grudnia wraz z Halo Infinite – obie gry będą dostępne w dniu premiery na konsolach oraz PC. Członkowie Game Pass Ultimate otrzymają także comiesięczne dodatki do gry wieloosobowej w ramach programu bonusowego (Perks).

Świętowanie jubileuszu Xboxa rozpocznie się 15 listopada tego roku.

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: Xbox