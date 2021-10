Xbox Mini Fridge trafia na rynek. Nie pomyl lodówki z konsolą!

Już za 4 dni, 19 października 2021 roku, ruszy przedsprzedaż mini lodówki marki Xbox. Urządzenie będzie można kupić również w Polsce.

Zaczęło się od memu (poniżej), w którym pokazano, że konsola Xbox Series X przypomina lodówkę, lecz jest od niej zdecydowanie mniejsza. W Microsofcie podjęto ten temat, czego rezultatem jest prawdziwa lodówka, która jest repliką w skali 1:1 najnowszej konsoli giganta z Redmond.

Lodówka dla graczy Xbox Mini Fridge nie tylko ma wymiary takie same jak Xbox Series X, ale w dodatku identycznie wygląda (szczególnie z przodu), więc można się pomylić i próbować z konsoli wyjąć napój lub przekąskę. Chłodzące urządzenie powstało we współpracy z firmą Ukonic!. W jego podświetlonym LED-ami wnętrzu zmieści się do 10 puszek ulubionego napoju, natomiast na dwóch półkach w drzwiach zmieszczą się ulubione przekąski gracza. Z przodu mini lodówka ma port USB do ładowania innych urządzeń, a ona sama jest zasilana za pomocą dołączonego zasilacza DC.

Przedsprzedaż lodówki Xbox Mini Fridge ruszy w najbliższy wtorek, 19 października 2021 roku. Urządzenie będzie można zamówić w sklepach Game Stop EU, Micromania oraz Toynk (przez platformę Amazon). Cena mini lodówki wynosi 99 euro (453 zł).

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: Xbox