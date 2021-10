Październikowe nowości w Xbox Game Pass: Halloween, lekcja historii i apokalipsa Zoombie

Wśród październikowych nowości w usłudze Xbox Game Pass królują gry z mrocznym klimatem, będące przedsmakiem Halloween. Można też poćwiczyć obronę wieży oraz zapoznać się z dziełami Monty Pythona.

Od 5 października 2021 roku w Xbox Game Pass (konsola, chmura, PC) dostępna jest gra Totally Accurate Battle Simulator. Produkcja pozwala obrać dowodzenie nad ścierającymi się ze sobą armiami kolorowych ludzików – i to dosłownie. Symulator jest przyjemny, ale jednocześnie wymagający ustalenia strategii i odpowiednich jednostek do walki. Do wyboru jest tryb single player, jak i zabawa z przyjaciółmi w rozgrywkach online.

Z kolei 7 października dzieła okresu renesansu przypomni gra The Procession to Calvary. To przygodówka, w której bogaty w szczegóły krajobraz zbudowany jest z setek renesansowych obrazów. Dziwaczna obsada postaci, zagadki i intrygujące scenariusze z przewijającymi się pracami Monty Pythona. To wszystko pozwoli odświeżyć wiedzę na temat epoki odrodzenia. Produkcja udowadnia, że nauka i zabawa mogą iść w parze.

Tego samego dnia będzie można stwierdzić, że Halloween przyszło 24 dni wcześniej. A to za sprawą gry Visage (konsola, chmura, PC). Horror psychologiczny z perspektywy pierwszej osoby wprowadzi graczy w klimat nadchodzącego święta duchów. Podróżowanie po przerażająco realistycznym otoczeniu, badając tajemniczy, ciągle zmieniający się dom, może wywołać kilka bezsennych nocy.

Czas na premiery. 12 października zadebiutuje Back 4 Blood (konsola, chmura, PC). Pierwszoosobowa, kooperacyjna strzelanka od twórców Left 4 Dead kusi od samego patrzenia. Na szczęście z Xbox Game Pass Ultimate będzie można pobrać ją w ramach abonamentu bez dodatkowych opłat. Następnie nie pozostaje nic innego, jak zebrać swoją ulubioną ekipę i stawić czoła hordom zombie, które opanowały świat.

Kolejną premierową grą dostępną od razu w Game Passie będzie The Riftbreaker, która zadebiutuje 14 października. Umiejętności obrony oraz ataku będą niezbędne, by kolonizować planetę Galatea i bronić swojej bazy przed nacierającymi istotami. Argumentem do wypróbowania tego Action-RPG z elementami tower-defense jest fakt, że za produkcją stoi polskie studio Exor Studios, o którym można było usłyszeć w kontekście gry X-Morph: Defense.

W październiku w ramach Xbox Game Pass dostępne będą również gry:

Destiny 2: Beyond Light (12 października – PC),

(12 października – PC), Ring of Pain (14 października – konsola, chmura, PC),

(14 października – konsola, chmura, PC), The Good life (15 października – konsola, chmura, PC).

W miniony wtorek premierę miał Windows 11. To szczególnie ważna informacja dla subskrybentów Game Passa na PC. System ten został stworzony z myślą o grach, wykorzystując innowacyjne rozwiązania. Nowe funkcje przenoszą wrażenia z rozgrywki na PC na wyższy poziom. Od teraz komputer obsługujący HDR, automatycznie uaktualni ponad 1000 gier DirectX 11 i DirectX 12 do wysokiego zakresu dynamicznego dzięki opcji Auto HDR. W efekcie renderowanych będzie znacznie szerszy zakres kolorów i jasności w każdej z gier.

To jednak nie wszystko. Windows 11 zawiera także wbudowaną aplikację Xbox. Za jej pośrednictwem użytkownik może korzystać z całego katalogu produkcji XGP na PC (subskrypcja możliwa do nabycia oddzielnie). Z kolei członkowie Game Passa Ultimate mogą również sięgnąć po tytuły na konsole Xbox przy użyciu komputera bez konieczności oczekiwania na ich pobranie. Jest to możliwe dzięki Xbox Cloud Gaming (Beta).

Jednocześnie nie należy zapominać, iż nieprzerwanie trwa promocja na Xbox Game Pass Ultimate (dla nowych użytkowników), w ramach której pierwszy miesiąc subskrypcji dostępny jest za jedyne 4 zł. Ponad 100 gier na konsolę, PC i smartfon czeka.

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: Xbox