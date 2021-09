Microsft najpierw odświeży Xbox Series S, a dopiero później Series X

Microsoft planuje odświeżyć konsole Xbox Series X/S. Według plotek w pierwszej kolejności doczekamy się nowszej wersji tego słabszego wariantu, pozbawionego napędu.

Wszyscy spodziewamy się, że zarówno Sony, jak i Microsoft w którymś momencie wprowadzą do sprzedaży odświeżone wersje swoich konsol. W przypadku firmy z Redmond możemy się tego spodziewać już w przyszłym roku, a tak przynajmniej twierdzą źródła znanego YouTubera z kanału Moore's Law is Dead. Co ciekawe, w pierwszej kolejności Amerykanie mają szykować odświeżoną wersję słabszego modelu, czyli Xbox Series S.

Nowy Xbox Series S

Z informacji Moore's Law is Dead wynika, że odświeżony Xbox Series S może zadebiutować już w 2022 roku. Microsoft ma takie plany z powodu PlayStation 5 Slim, które ma pojawić się na sklepowych półkach w podobnym czasie. Nowy Series S ma być odpowiedzią, na odchudzone PS5. Jednak w tym przypadku nie chodzi jedynie o zmniejszenie konsoli czy poprawienie systemu chłodzenia. Nowy Xbox Series S ma być wyposażony w nowy układ, produkowany w litografii 6 nm. Dzięki temu AMD może lepiej wykorzystać potencjał SoC, odblokowując pełne 24 CU, a być może także zwiększając taktowanie. Dzięki temu konsola byłaby wydajniejsza. Prawdopodobnie możemy liczyć na około 5 TFLOP w porównaniu do 4 TFLOP w standardowym modelu.

Z kolei Xbox Series X miałby być odświeżony dopiero w 2023 roku. Czemu? Microsoft kładzie mocny nacisk na swoje usług, jak chociażby Xbox Game Pass, który na Series S jest częściej wykorzystywany przez graczy, niż na Series X. Firma z Redmond chce jeszcze zwiększyć liczbę abonentów, nie tylko oferując lepszą konsolę, ale też obniżając cenę zwykłego Xbox Series S.

