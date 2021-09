To już pewne! Zapłacimy za aktualizacje gier do wersji na PS5

Zamieszanie z Horizon: Forbidden West wymusiło na PlayStation wyjaśnienie kwestii aktualizacji gier do wersji na konsolę nowej generacji, czyli PlayStation 5. Już wiemy, że te będą płatne.

Niedawne zamieszanie z aktualizacją gry Horizon: Forbidden West do next-genowej wersji na PlayStation 5 ostatecznie skończyło się dobrze dla graczy. Jim Ryan - szef Sony Interactive Entertainment przyznał, że jeśli ktoś przesiądzie się z PS4 na PS5, to ulepszenie dostanie za darmo. Nie oznacza to jednak, że tak będzie zawsze. PlayStation najwyraźniej nie chce iść w ślady Microsoftu i ich programu Smart Delivery.

Gra w wersji na PlayStation 5 jak zapłacisz

Jim Ryan przyznał, że po zamieszaniu z Horizon: Forbidden West koniecznie było dokładniejsze określenie zasad, jakie będą panować w momencie aktualizacji gry z PlayStation 4 do wersji na nową generację, czyli PlayStation 5. Szef Sony Interactive Entertainment przyznał, że w przypadku ich własnych produkcji zaoferują oni płatną aktualizację w formie cyfrowej. Ta będzie kosztować 10 dolarów, czyli dokładnie tyle, ile w sklepie wynosi różnica między grami w wersji na PlayStation 4 i PlayStation 5.

Innym słowy, jeśli aktualnie gracie na PlayStation 4 i kupicie God of War Ragnarok albo Gran Turismo 7, to po przesadce na PlayStation 5 nadal będziecie mogli w nie grać, ale będzie to ta sama wersja, co na PS4. Jeśli będziecie chcieli zagrać w ulepszoną wersję na konsolę nowej generacji, to konieczne będzie zapłacenie 10 dolarów za każdą z gier. Na ten moment dotyczy to tylko produkcji PlayStation i ich wewnętrznych studiów. Twórcy niezależni sami mogą decydować, w jaki sposób rozwiązać tę kwestię.

