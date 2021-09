Gry AAA to za mało! Sony tworzy nowe studio gier AAAA

Sony prawdopodobnie tworzy nowe studio gier, które ma tworzyć najbardziej zaawansowane i najgłośniejsze tytuły ekskluzywne na PlayStation 5.

Nie jest tajemnicą, że Sony i Microsoft mają zupełnie inne podejście do swoich konsol. O ile Japończycy stawiają na produkcje ekskluzywne, o tyle firma z Redmond tworzy gry zarówno na konsole, jak i komputery i dodatkowo wszystkie udostępnia w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Obie firmy różnią się też pod kątem rozwijania swojego portfolio studiów. Microsoft w ostatnim czasie kupuje wszystko na prawo i lewo, a Sony niemal od zawsze wykupuje deweloperów, z którymi od dawna współpracuje. Jednak teraz twórcy PlayStation mogą stworzyć zupełnie nowy oddział.

Sony tworzy nowe studio w Japonii

Użytkownik Reddita o pseudonimie Air_Radiant poinformował, że Sony planuje stworzyć nowe studio AAAA, które miałoby się mieścić w Japonii. Normalnie słowa losowego człowieka z Internetu nie miałyby żadnego znaczenia, ale on jako pierwszy poinformował o fakcie przejęcie przez Sony studia Homesquare, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem. Możemy więc założyć, że ma dobre źródła i można mu do pewnego stopnia wierzyć.

To samo źródło, które mówiło o przejęciu Housemarque na początku czerwca, ujawniło mi, że Sony jest prawdopodobnie w trakcie budowy zupełnie nowego studia w Japonii do pracy nad wysokobudżetowymi grami AAA.

- napisał Air_Radiant na Reddicie.

Nowe studio ma być odpowiedzią na The Initiative, czyli nowy oddział Microsoftu, który jako pierwszy jest określany mianem studia AAAA. To ma tworzyć gry jeszcze większe niż wysokobudżetowe AAA. Nowa, japońska filia Sony ma tworzyć produkcje o skali Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry oraz Metal Gear. Między innymi dlatego zatrudnienie tam mają znaleźć weterani z Capcom, Square Enix oraz Konami.

Zobacz: Sony znowu to zrobiło! Chcesz Horizona na PS5? Kup kolekcjonerkę!

Zobacz: Far Cry 6 wymaga solidnego komputera do zagrania w 60 klatkach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: KitGuru