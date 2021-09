Far Cry 6 wymaga solidnego komputera do zagrania w 60 klatkach

Far Cry 6 zadebiutuje za nieco ponad miesiąc. Tymczasem już teraz Ubisoft ujawnił wymagania sprzętowe gry w wersji na PC. Jeśli chcecie zagrać w Full HD z płynnością 60 klatek na sekundę, to konieczny będzie mocny zestaw podzespołów.

Premiera Far Cry 6 zaplanowana jest na 7 października. Tego dnia gra trafi na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S, a także komputery na platformach Ubisoft Connect i Epic Games Store. Jeśli planowaliście zagrać w grę właśnie na PC-tach, to nie obejdzie się bez przyzwoitego komputera. Ubisoft właśnie wyjawił wymagania sprzętowe, które prezentują się następująco:

Wymagania minimalne (1080p / 30 fps)

Ryzen 3 1200 lub Core i5-4460

Radeon RX 480 4 GB lub GeForce GTX 960

8 GB pamięci RAM (dwukanałowych)

60 GB miejsca na dyski (SSD rekomendowane)

Wymagania wysokie (1080p / 60 fps)

Ryzen 5 3600X lub Core i7-7700

Radeon RX Vega64 lub GeForce GTX 1080

16 GB pamięci RAM (dwukanałowych)

60 GB miejsca na dyski (SSD rekomendowane)

Wymagania ultra (1440p / 60 fps)

Ryzen 5 3600X lub Core i7-9700K

Radeon RX 5700 XT lub GeForce RTX 2070 Super

16 GB pamięci RAM (dwukanałowych)

60 GB miejsca na dyski (SSD rekomendowane) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Wymagania ultra (1440p / 60 fps / Ray Tracing)

Ryzen 5 5600X lub Core i5-10600K

Radeon RX 6800 lub GeForce RTX 3070

16 GB pamięci RAM (dwukanałowych)

60 GB miejsca na dyski (SSD rekomendowane) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Wymagania ultra (4K/ 30 fps / Ray Tracing)

Ryzen 7 5800X lub Core i7-10700K

Radeon RX 6900 XT lub GeForce RTX 3080

16 GB pamięci RAM (dwukanałowych)

60 GB miejsca na dyski (SSD rekomendowane) + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Far Cry 6 zabierze nas do fikcyjnego państwa Yara, które mocno jest inspirowane Kubą. W nim rządzi dykator - Anton Castillo, który wszelkimi środkami chce przywrócić świetność państwa, a przy okazji szkoli swojego 13-letniego syna na następcę. Jako gracze wcielimy się w Dani Rojas z miejscowego ruchu oporu, którego lub której (postać może być mężczyzną lub kobietą) celem jest odsunięcie Castillo od władzy. Premiera zaplanowana jest na 7 października.

Zobacz: Crysis Remastered Trilogy zadebiutuje już w przyszłym miesiącu

Zobacz: OSHEE wprowadza wiedźmińskie napoje - Jaskółka, Kot i Zamieć dla śmiertelników

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ubisoft

Źródło tekstu: Hexus.net