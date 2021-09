Sony znowu to zrobiło! Chcesz Horizona na PS5? Kup kolekcjonerkę!

Sony uruchomiło przedsprzedaż gry Horizon Forbidden West. Jak się okazuje, nabywcy gry nie mogą liczyć na darmowy upgrade z wersji PlayStation 4 do PlayStation 5 - ten będzie dostępny wyłącznie w edycji Deluxe.

Horizon Forbidden West to jeden z bardziej wyczekiwanych tytułów ekskluzywnych zapowiedzianych na PlayStation 5. No dobra, nie do końca ekskluzywnych - gra ukaże się także na PlayStation 4, co wielu graczy odebrało dość krytycznie. W końcu jak można mówić o nowej generacji, skoro produkcja musi działać także na starym sprzęcie? Cóż, z wyrokowaniem w tej kwestii wolimy poczekać do premiery. Plus tej sytuacji jest jednak taki, że obecni posiadacze "czwórek" będą mogli cieszyć się kolejną częścią przygód Aloy już teraz, by po zakupie nowej konsoli za darmo móc przeskoczyć na lepszą wersję tytułu, prawda? No właśnie to też nie jest takie proste.

Horizon Forbidden West dostępne w przedsprzedaży

Sony uruchomiło właśnie przedsprzedaż Horizon Forbidden West. Gra dostępna jest w PlayStation Store oraz sklepach fizycznych w kilku różnych wersjach. Co przykuwa uwagę to to, że podstawowe edycje na PlayStation 4 i PlayStation 5 różnią się ceną (odpowiednio 299 i 339 zł) oraz nie uprawniają do otrzymania wersji na obie konsole.

Za "darmowy" upgrade (lub downgrade, zależy jak na to spojrzeć) musimy dopłacić i to całkiem dużo. W przypadku wydania cyfrowego taki przywilej jest zarezerwowany wyłącznie dla Cyfrowej Edycji Deluxe, za którą zapłacimy 389 zł. Dodatkowo dostaniemy cyfrową wersję soundtracku, arbooka i komiksu w uniwersum Horizon oraz pakiet przedmiotów do wykorzystania w grze. A, no i ekskluzywną pozę do trybu fotograficznego - to chyba najważniejsze.

Jeśli zależy nam na upgradzie w przypadku wydania fizycznego, czeka nas jeszcze większy wydatek. Nie wystarczy bowiem kupić Edycji Specjalnej z mini artbookiem i dodatkową skórką Ta kosztuje 329 lub 369 zł, ale nadal uwiązani jesteśmy wyłącznie do wersji na jedną konsolę - odpowiednio na PS4 lub PS5. Sytuacja wygląda inaczej dopiero w przypadku kosztującej 799 zł Edycji Kolekcjonerskiej, która obok zawartości z Cyfrowej Edycji Deluxe zawiera dodatkowo dwie figurki: Aloy i Mumakła, czyli jedną z gigantycznych maszyn, które spotkamy w trakcie rozgrywki. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że nie jest to bynajmniej najdroższe wydanie nowego Horizona, ponieważ gra jeszcze Edycję Regalla. W tej znajdziemy dodatkowo m.in. ulepszoną wersję figurki Mumakła, replikę Fokusa oraz płócienną mapę - o ile oczywiście zdecydujemy się zapłacić 1099 zł.

PlayStation 5: zamieszanie z darmowymi upgrade'ami

Horizon Forbidden West to już kolejna gra Sony, gdzie wersja za przywilej dostępu do wersji na obie generacje gracze będą musieli dopłacić. Jest to trochę rozczarowujące, bo choć Sony nigdy nie obiecywało, że tzw. cross-geny będą aktualizowane za darmo, to jednak większość wydawców taką ścieżką właśnie poszła. Znacznie bardziej prokonsumencka jest w tym zakresie polityka Microsoftu, który w ramach Smart Delivery wymusza wręcz, by gry oferowane na Xbox One i Series X|S zawsze były udostępniane w natywnej wersji dla danej konsoli bez żadnych dodatkowych opłat.

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że gracze, którzy zdecydują się na zakup wersji na PS4, nie będą mieli możliwości dokupienia od tak po prostu upgrade'u do wersji na PS5. W oficjalnym FAQ na stronie produktu napisano, że takiej opcji jak na razie nie przewidziano. Niewykluczone, że pojawi się ona już po premierze gry, tak jak było w przypadku Ghost of Tsushima: Director's Cut. Nie zmienia to jednak faktu, że cały proces na tle konkurencji jest wyjątkowo skomplikowany. Cierpią na tym rzecz jasna użytkownicy, ale i czkawką może się to odbić samemu Sony, które przez swoją niejasną politykę wydaje się samo ustępować pola Microsoftowi w walce o serca niezdecydowanych graczy.

